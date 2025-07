Tras ser noticia por volver a la raíz del reguetón con el lanzamiento sorpresa de ‘Mixteip’, J Balvin se animó a recordar el divertido momento que vivió en Boston disfrazado de ‘Espaisarman’ y en esta nota podrás averiguar qué es lo que manifestó recientemente sobre esa experiencia. Presta mucha atención.

Resulta que el cantante de música urbana fue invitado a ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, y ahí pudo mantener una amena conversación con el reconocido presentador de televisión. Si bien ambos abordaron varios temas en aquel entonces, aquí nos vamos a centrar en el instante en que el conductor del programa mencionó la vez en que el artista se disfrazó antes de un concierto que se realizó en el ya indicado estado de EE.UU, como parte de su gira ‘Back To The Rayo’.

J Balvin es un cantante y productor colombiano que nació el 7 de mayo de 1985. (Foto: Emilee Chinn - FIFA / FIFA vía Getty Images)

Según dijo J Balvin, él no se disfrazó de ‘Spider-Man’, sino de ‘Espaisarman’. “O sea, suena gracioso, como picante, pero esto es como que, la gente de Medellín nos llama ‘paisa’. Así que es ‘Espaisarman’. No Spiderman”, aseguró J Balvin, antes de señalar que, durante todo el tour, utilizó la ropa de ese personaje ficticio para poder interactuar con sus fans de una manera singular.

“Y por eso te amo, tío. Eres divertido. Estás loco. Me encanta. Y hay uno (se refiere a un video que fue compartido en Instagram por el propio cantante y Miguel Henao) en Boston donde intentaste entrar a tu concierto”, expresó inmediatamente Jimmy Fallon.

“Tengo que salvar el mundo”

“No me dejaron entrar”, recalcó J Balvin, generando risas en todos los presentes. Él después explicó el motivo. “Sí, sabes que dicen ‘tienes que dar la cara por, ya sabes, seguridad’. Dije: ‘Pero soy ‘espaisarman’’”, recordó el artista, haciendo énfasis en que no podía revelar su identidad.

J Balvin, a raíz de estar disfrazado de ‘Espaisarman’, llegó a tener ciertos inconvenientes con la seguridad de Boston en el día de su concierto. (Foto: @jbalvin / @miguelhenaoshow / Instagram)

“Sabes, tengo que mantenerlo así. Dije: ‘Déjame, tengo que salvar el mundo’”, expresó más adelante. Si te interesa ver el momento de la entrevista, aquí te dejo el video para que la aprecies sin problemas.

