La banda Kabrones, integrada por ex miembros de Mägo de Oz, llegará a Lima el viernes 5 de junio de 2026 para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La preventa de entradas iniciará el martes 3 de marzo a través de la plataforma Joinnus

Liderados por José Andrea, voz original de los mayores éxitos de Mägo de Oz, Kabrones arribará junto a Frank, Carlitos y Salva, músicos clave en la consolidación del sonido que marcó al rock y folk metal en español durante más de una década.

El repertorio incluirá himnos generacionales como “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento”, “La Costa del Silencio”, “Hasta que el Cuerpo Aguante”, “Gaia”, “Finisterra”, “La Posada de los Muertos” y “Hoy Toca Ser Feliz”, canciones que siguen vigentes en festivales y plataformas digitales.

La puesta en escena combinará guitarras potentes, violines característicos y la fuerza vocal que convirtió estos temas en clásicos del rock en español.

El concierto de Kabrones en Lima representa una oportunidad única para los seguidores peruanos de reencontrarse con las voces y músicos originales detrás de estos éxitos.

Kabrones, exintegrantes de Mägo de Oz, confirman concierto en Perú. (Foto: Instagram)

El show se llevará a cabo el 5 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta a través de Joinnus.