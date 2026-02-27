Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La banda Kabrones, integrada por ex miembros de Mägo de Oz, llegará a Lima el viernes 5 de junio de 2026 para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La preventa de entradas iniciará el martes 3 de marzo a través de la plataforma Joinnus
TE PUEDE INTERESAR
- Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”
- Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima
- Alejandro Sanz en Lima: el “Corazón partío” sigue latiendo | CRÓNICA
- Scarlet Carpio supera el millón de vistas con “Porque te vas”
- Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile
Seguir temas