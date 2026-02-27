Resumen

Kabrones, exintegrantes de Mägo de Oz, confirman concierto en Perú. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La banda Kabrones, integrada por ex miembros de Mägo de Oz, llegará a Lima el viernes 5 de junio de 2026 para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La preventa de entradas iniciará el martes 3 de marzo a través de la plataforma Joinnus

