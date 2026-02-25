La cantante de salsa Scarlet Carpio atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su canción “Por qué te vas”, grabada en colaboración con Norlam, superó recientemente el millón de vistas en YouTube, consolidándose como uno de los temas más comentados en plataformas digitales.

En medio de este buen presente musical, Scarlet apareció este miércoles en el programa Esto sí es amor, conducido por Sujey Cipriani y Miguel Arce, donde no solo habló de su carrera, sino también de su lado más personal.

Durante la conversación, la salsera confesó que se encuentra soltera desde hace más de tres años y que hoy, en una etapa de mayor madurez, está abierta a encontrar un amor sincero. “Busco un hombre trabajador, alguien con valores, con quien se pueda construir algo bonito”, señaló, dejando claro que no tiene prisa, pero sí claridad sobre lo que quiere.

Además, la artista destacó que el éxito de “Por qué te vas” representa un paso importante en su crecimiento profesional, ya que es el resultado de un trabajo constante y de la apuesta por sonidos frescos dentro de la salsa. Scarlet comentó que la colaboración con Norlam fue una experiencia enriquecedora y que ambos lograron una química musical que el público ha sabido valorar. “Cuando trabajas con pasión y disciplina, los resultados llegan”, afirmó con entusiasmo.

Scarlet Carpio aseguró que la música sigue siendo su prioridad, aunque no le cierra la puerta al amor si llega de manera honesta. Mientras tanto, celebra el respaldo del público a su más reciente éxito y continúa enfocada en nuevos proyectos musicales que pronto dará a conocer.

De cara a los próximos meses, la intérprete adelantó que prepara nuevas producciones y presentaciones en vivo, con las que espera seguir conquistando escenarios y ampliando su público. Scarlet Carpio se mostró agradecida por el apoyo de sus seguidores y aseguró que continuará esforzándose para ofrecer música que conecte con las emociones de la gente, manteniéndose fiel a su estilo y esencia artística.