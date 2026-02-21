Scarlet tras el éxito de “Porque te vas”: “Si no te mueves, estás estancado”

A propósito del buen momento que atraviesa con el tema que interpreta junto a Norlam, El Comercio buscó a Scarlet para conocer más detalles de esta nueva etapa artística y del trabajo que hay detrás de su reciente éxito “Porque te vas”.

Para la cantante, la música es arte, pero también negocio. Por eso considera fundamental mantener una presencia activa en redes sociales. “Cada plataforma requiere un contenido distinto”, explica, al detallar que no es lo mismo crear para YouTube que para TikTok, Instagram o Spotify. En un entorno donde la competencia es constante, sostiene que el artista ya es una marca y debe saber comunicarla con claridad y estrategia.

La intérprete remarca que el trabajo digital debe complementarse con los medios tradicionales. “Es importante estar activo y tener una presencia que vaya con lo que quieras comunicar”, señala. En el Perú —añade— conviven distintas formas de consumo: mientras los más jóvenes priorizan el celular, otros públicos siguen fieles a la radio y la televisión. Llegar a todos implica disciplina, constancia y una fuerte labor de promoción.

Scarlet también subraya que detrás de cada lanzamiento hay un proceso que pocas veces se ve. “Tal vez mucha gente no ve las horas de creación, el mix, el máster, el videoclip”, comenta. Para ella, incluso después de publicar una canción, empieza la parte más compleja: el marketing.

En ese contexto, celebra la buena recepción de esta nueva versión de “Porque te vas”, clásico popularizado por Jeanette. El sencillo suena en radios y plataformas digitales, y ha motivado entrevistas y presentaciones. “Es una canción que abarca a muchas generaciones”, destaca, al explicar que el tema conecta tanto con quienes crecieron escuchándolo como con los jóvenes que hoy lo descubren en clave bailable y con influencia cubana.

Aunque disfruta del escenario y del proceso creativo, Scarlet tiene claro que debe equilibrar la sensibilidad artística con una visión empresarial. “Hay que ser multifacética”, afirma, y reconoce la importancia de analizar cifras y rodearse de un equipo que la oriente. Para ella, los cambios son parte del crecimiento: “Si no te mueves, estás estancado”.

Finalmente, defiende la versatilidad que ha marcado su carrera. Apuesta por una propuesta que fusiona lo tropical y lo urbano, con matices de cubatón, reparto y salsa urbana. “Defiendo mi música desde el comienzo”, asegura. Y mientras ya piensa en un próximo feat, reafirma su apuesta por canciones bailables y en constante evolución.