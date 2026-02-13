You Salsa lanza “Salsa Playera 2026” y reaviva el verano con una versión salsera de “Pero Me Acuerdo de Ti”

La orquesta peruana You Salsa no cree en las estaciones. Si el calendario marca febrero, ellos responden con ritmo. Si el verano amenaza con apagarse, lo encienden otra vez. Así presentan “Salsa Playera 2026”, una apuesta que tiene como carta fuerte una nueva versión de “Pero Me Acuerdo de Ti”, clásico del cancionero pop latino que ahora se viste de timbal, metales y cadencia caribeña.

El tema —compuesto por el cubano-estadounidense Rudy Pérez y popularizado a nivel global por Christina Aguilera— encuentra en esta lectura un giro estratégico: menos balada desgarrada y más pista encendida. You Salsa no versiona, reinterpreta. No homenajea, actualiza. Y en ese tránsito reafirma por qué sigue siendo una de las orquestas más solicitadas del circuito local.

Al frente están Andreina Montilla y Arnold Shak. Ella, finalista del reality Yo Soy, asume el desafío vocal con solvencia y personalidad; él aporta el flow urbano que la agrupación ha convertido en sello propio. La combinación no es casual: responde a una fórmula que la orquesta ha perfeccionado en los últimos años, esa que mezcla salsa tradicional con códigos contemporáneos y una puesta en escena pensada para públicos amplios.

La producción se realizó en Estados Unidos y contó con la participación del productor ganador del Grammy Frank “El que todo lo puede”, además de Diego Camacho —percusionista vinculado al Grupo Niche— y un equipo de músicos que apuntala el sonido internacional que buscan consolidar. No es un detalle menor: You Salsa entiende que hoy la salsa compite no solo en radios locales, sino en playlists globales.

El lanzamiento oficial del sencillo y su videoclip será este viernes 13 de febrero en plataformas digitales. La fecha no solo marca el estreno de una canción, sino el inicio de una etapa que la agrupación define como de “innovación musical y grandes producciones”. Traducido al lenguaje de la industria: más inversión, mayor estándar audiovisual y una estrategia clara de posicionamiento.

Con éxitos como “No te contaron mal”, “Cómo se perdona”, “Sentir”, “Duro y suave” y “Y ahora qué hacemos”, You Salsa ha construido una presencia constante en el Perú y parte de Latinoamérica. Son número fijo en eventos corporativos y espectáculos de gran formato, donde su principal capital sigue siendo el directo: puntualidad, potencia y conexión con el público.

En paralelo, trabajan en una ambiciosa producción audiovisual para su canal oficial de YouTube, conscientes de que hoy la experiencia musical no termina en el escenario. La salsa, en su propuesta, también se mira, se comparte y se viraliza.

“You Salsa acaba de llegar al baile”, anuncian. En realidad, nunca se fueron. Solo estaban afinando el próximo golpe del verano.