Orquesta Candela lanza ‘Sin Testigos’ junto a Elvis Crespo y da el gran salto internacional con cumbia peruana

Con 34 años de trayectoria sobre los escenarios, la Orquesta Candela no se conforma con celebrar su historia: apuesta por ampliarla. La agrupación monsefuana se ha propuesto este año dar un paso decisivo hacia el mercado internacional con el lanzamiento de Sin testigos, una colaboración que marca un hito en su carrera al unirlos con Elvis Crespo, el reconocido cantante neoyorquino y figura emblemática del merengue.

La alianza entre Candela y el denominado ‘Rey del merengue’ ha despertado una notable expectativa entre los seguidores de la música tropical, no solo por el peso artístico de Crespo, sino por el cruce de estilos que propone el proyecto. Lejos de moverse en terreno ajeno, la orquesta ha mantenido su identidad: Sin testigos fue grabada en ritmo de cumbia, género que la agrupación ha convertido en su sello y que ha sabido adaptar en anteriores colaboraciones con artistas consagrados del extranjero.

El resultado es una apuesta que combina experiencia, ambición y coherencia musical. Candela mira hacia nuevos públicos sin renunciar a sus raíces, confirmando que, a más de tres décadas de su fundación, sigue pensando en grande y entendiendo que la vigencia también se construye a partir de alianzas estratégicas y propuestas bien definidas.

“Nosotros hacemos cumbia, es nuestra esencia y eso es lo que queremos llevar para el mundo. Nos llena de orgullo y es súper motivador lo que hemos hecho con Elvis Crespo”, revelaron los hermanos Víctor Jr, Donald y Billy Yaipén.

Agradecieron al norteamericano por darle la posibilidad de grabar el tema ‘Sin testigos’, uno de los clásicos de la orquesta, ahora con un sonido más fresco, donde resalta la voz del ganador de tantos premios como Grammy y Billboard, entre otros.

El intérprete de ‘Suavemente’, ‘Tu sonrisa’, ‘Tatuaje’, ‘‘Pintame’, antes de la colaboración con la Orquesta Candela, hizo lo propio con la estrella colombiana Beele.

Sin testigos fue realizada en Studios Virtual Sound de la mano de Puntería Records, será distribuida por The Orchard y Sony Music Latin.

El video lanzamiento fue grabado ante más de 20 mil personas en el concierto homenaje al ‘Patriarca de la cumbia peruana’, don Víctor Manuel Yaipen Uypan fundador de Orquesta Candela, llevado a cabo en la Explanada Plaza Norte.

“Este año lo iniciamos con fuerza, alegría y mucho profesionalismo, pero también aspirar a premios internacionales”, acotaron los jóvenes músicos y empresarios.

Los reconocidos artistas del exterior que grabaron con la Orquesta Candela son Jerry Rivera, Ráfafa de Argentina, Américo de Chile, Joysi Love ex La Factoria, Tony y Mimy Succar y el más reciente Elvis Crespo. Por el lado de los nacionales, el Grupo 5, Leslie Shaw, los Hermanos Yaipén entre otros, que también tienen ya grabados y guardados bajo 4 llaves y serán sorpresa para todo los amantes de la cumbia. A puertas de este año cumplir 35 años , vienen más sorpresas y dejar en alto la cumbia como lo hizo su padre el patriarca Victor Yaipen Uypan del Perú para el mundo