Escuchar
(2 min)
Armonía 10 y La Bella Luz se presentarán en los Carnavales de Cajamarca 2026. (Foto: Instagram)

Armonía 10 y La Bella Luz se presentarán en los Carnavales de Cajamarca 2026. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Armonía 10 y La Bella Luz se presentarán en los Carnavales de Cajamarca 2026. (Foto: Instagram)
Armonía 10 y La Bella Luz se presentarán en los Carnavales de Cajamarca 2026. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Los Carnavales de Cajamarca 2026 ya están en marcha y se perfilan como una de las ediciones más importantes de los últimos años, con una ambiciosa programación cultural, conciertos estelares y una proyección turística que consolida a la región como uno de los principales destinos festivos del Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Carnavales de Cajamarca 2026: Armonía 10, La Bella Luz y más se presentarán en el evento
Música

Carnavales de Cajamarca 2026: Armonía 10, La Bella Luz y más se presentarán en el evento

La ruta de la ‘Bichota’ en Medellín: los lugares imperdibles que todo fan de Karol G debe conocer
Historias

La ruta de la ‘Bichota’ en Medellín: los lugares imperdibles que todo fan de Karol G debe conocer

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile
Tendencias

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile

Estefano Manuel regresa a la salsa con el lanzamiento de “Como te hago entender”
Música

Estefano Manuel regresa a la salsa con el lanzamiento de “Como te hago entender”