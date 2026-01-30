Carnavales de Cajamarca 2026: Armonía 10, La Bella Luz y más se presentarán en el evento

Los Carnavales de Cajamarca 2026 ya están en marcha y se perfilan como una de las ediciones más importantes de los últimos años, con una ambiciosa programación cultural, conciertos estelares y una proyección turística que consolida a la región como uno de los principales destinos festivos del Perú.

La celebración contará con más de 10 grandes eventos oficiales, incluyendo presentaciones de reconocidos artistas nacionales y agrupaciones de primer nivel como La Bella Luz, Son del Duke, Armonía 10, String Karma, Los Alegres de Bambamarca y Hermanos Yaipén, entre otros exponentes de la música popular peruana, quienes se presentarán en distintos escenarios a lo largo del carnaval.

Además de los conciertos, el cronograma incluye las actividades tradicionales que caracterizan esta emblemática fiesta. El 14 de febrero se realizará la entrada de Ño Carnavalón, seguida el 15 de febrero por el concurso de patrullas y comparsas, uno de los momentos más coloridos y participativos del carnaval.

El 16 de febrero tendrá lugar el tradicional corso carnavalesco, mientras que el 17 de febrero se desarrollará el velorio de Ño Carnavalón. Finalmente, el 18 de febrero se llevará a cabo el entierro del Rey Momo, ceremonia que marca el cierre oficial de las celebraciones.

Desde la organización se informó que se espera superar los 140 mil visitantes registrados en la edición anterior, así como generar un impacto económico superior a los S/ 70 millones para la región, según estimaciones del Mincetur, especialmente durante las fechas centrales entre el 13 y el 15 de febrero.

MÁS INFORMACIÓN: Hombres G confirma su regreso a Perú para un esperado concierto en el Estadio Nacional

Por segundo año consecutivo, Vaope es la ticketera oficial de los Carnavales de Cajamarca, reafirmando su compromiso con la promoción de las principales festividades del país.

Las entradas para todos los eventos oficiales de los Carnavales de Cajamarca 2026 ya se encuentran disponibles en una sola plataforma digital, facilitando el acceso del público a la programación completa y consolidando a Cajamarca como el epicentro de la fiesta y la cultura en el norte del Perú.