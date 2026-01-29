Steve Hackett revive la era dorada de la banda junto a Genetics

Steve Hackett, guitarrista emblemático del periodo clásico de Genesis y una de las figuras más influyentes del rock progresivo a nivel mundial, llegará a Lima para ofrecer un concierto imperdible el miércoles 18 de marzo, en el Teatro Municipal de Lima. La presentación contará con la participación de la reconocida banda argentina Genetics y forma parte de la gira “The Best of Genesis – Latin America 2026”. Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketmaster.

El espectáculo que inaugura la Temporada 2026 de TQ Producciones propone un recorrido ambicioso y profundamente emotivo por algunas de las composiciones más representativas del repertorio de Genesis, banda fundamental en la evolución del rock progresivo durante la década de 1970 y referente obligado para generaciones de músicos y oyentes.

El programa incluirá piezas emblemáticas como “Firth of Fifth”, “The Cinema Show”, “Dance on a Volcano” y la monumental “Supper’s Ready”, interpretadas con un enfoque que respeta la complejidad, la arquitectura sonora y el espíritu original de las obras.

Experiencia rockera

La participación de Genetics, agrupación argentina ampliamente reconocida por su rigurosidad interpretativa y su minucioso trabajo de investigación musical, aporta una dimensión esencial al espectáculo. Su aporte refuerza la fidelidad estética y conceptual del concierto, consolidando una experiencia que recrea con precisión el universo sonoro de Genesis en su etapa más creativa y celebrada.

La presentación en Lima forma parte de una gira latinoamericana concebida como una celebración del impacto, la vigencia y la trascendencia de un repertorio que continúa influyendo de manera decisiva en la música contemporánea. Más que un ejercicio de nostalgia, el concierto se plantea como una experiencia viva, poderosa y musicalmente exigente, capaz de conectar con públicos diversos.

El concierto de Steve Hackett en el Teatro Municipal de Lima se perfila como uno de los acontecimientos musicales más destacados de la temporada, una cita ineludible para los seguidores del rock progresivo y para todos aquellos interesados en presenciar en vivo un capítulo fundamental de la historia del rock.