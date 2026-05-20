Horóscopo de HOY, miércoles 20 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una decisión impulsiva podría trabar ese proyecto que tiene todo su esfuerzo. Amor: su encanto llamará la atención de alguien que dará rodeos antes de acercarse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se esforzará para que una de sus ideas sea llevada a la práctica pero no es su tiempo. Amor: le atraerá alguien que se muestra sin dobleces ni prejuicios; posible romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una situación desafortunada al final, se resolverá con las mejores perspectivas. Amor: cuando comience a cerrar heridas en la relación, la calidez crecerá con armonía.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegarán las definiciones en temas de herencias, litigios o asuntos pendientes. Amor: las dudas infundadas ganarán terreno y le obligará a cambiar de planes en la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento de las decisiones correctas en tiempo y forma. Su audacia será destacada. Amor: la relación podría estar en riesgo por una definición que se ha tomado postergado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: moderará las críticas porque comenzará a recibir observaciones. Amor: todo marchará mejor si aumenta la sensibilidad y no exagera con el intelecto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y noticias: hallará muy adecuada la gratificación ofrecida y la tarea por realizar. Amor: se avecinan momentos en los las discusiones harán daño a la armonía de la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y noticias: su intuición le guiará con acierto y uno de sus negocios será un éxito. Amor: aunque no se deslumbre fácilmente, será atraído por el encanto de cierta persona.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: detectará los atajos de unos pícaros, pero lo suyo será talento. Amor: disfrutará de un divertido encuentro con cierta persona; se avecina un romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una interesante propuesta merecerá que la estudie a fondo. Amor: momentos de ternura en la pareja, le harán sentir que su actitud es conflictiva.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un emprendimiento familiar podría ser fuente de conflictos, pero los evitará. Amor: su natural espontaneidad atraerá a esa persona tan especial que se acercará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá certeza como para implementar los cambios que traerán el éxito. Amor: su actitud introvertida llamará la atención de alguien que será su alma gemela.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA. JUEGA CON LA SUTIL LÍNEA QUE SEPARA LA AMISTAD DEL AMOR.