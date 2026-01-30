Con más de 25 años de trayectoria artística, el salsero Estefano Manuel regresa a los escenarios con el lanzamiento de su nuevo tema “Cómo te hago entender”, una versión renovada del clásico de Roberto Roena que conserva la esencia de la salsa tradicional, incorporando un estilo juvenil y personal.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip oficial en YouTube, publicado en el canal oficial del artista.

En paralelo, Estefano Manuel anunció que se encuentra trabajando en una nueva producción titulada “Mix Willie Colón”, un homenaje al histórico trombonista y compositor, figura clave en la evolución de la salsa a nivel mundial.

Estefano Manuel regresa a la salsa con el lanzamiento de “Como te hago entender". (Foto: Captura de video)

“El objetivo de mi música es preservar la esencia de la salsa, sin perder frescura. Hoy muchos artistas fusionan demasiado el género y yo apuesto por mantener su naturaleza, pero con un sello juvenil”, señaló el intérprete.

El cantante también expresó su deseo de visibilizar el talento musical de su ciudad natal, Chimbote, destacando que su trabajo busca demostrar que en distintas regiones del país existen voces y músicos de alto nivel artístico.

Con una carrera marcada por la versatilidad, interpretando géneros como salsa, merengue, cumbia, rock y mariachi, y una trayectoria que incluye agrupaciones como Clase A y su propia orquesta Fama, Estefano Manuel busca consolidar su regreso a la salsa peruana y proyectarse hacia el mercado internacional.