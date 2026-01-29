Karol G fue anunciada como presentadora en los Premios Grammy 2026

La Academia de la Grabación ha confirmado que Karol G formará parte del grupo exclusivo de presentadores para la 68.° edición de los Premios Grammy, que se realizará este domingo 1 de febrero de 2026, en Los Angeles.

Carolina Giraldo, nombre real de la cantante, no solo subirá al escenario del Crypto.com Arena para entregar galardones, sino que también figura como una de las nominadas a Mejor Álbum Pop Latino.

Por otro lado, la Academia sostuvo que la intérprete de “Mi ex tenía razón” compartirá escenario con un elenco diverso que incluye a Harry Styles, Chappell Roan, Charli xcx, Carole King, Queen Latifah y Jeff Goldblum, entre otros.

¿A qué categoría de los Grammy 2026 fue nominada Karol G?

La colombiana, además de su rol como presentadora, llega a la ceremonia nominada en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por su producción "Tropicoqueta".

Esta participación se suma a las seis nominaciones de Bad Bunny, otro artista latino quien se perfila como el favorito para categorías principales en Álbum del Año por “Debí Tirar Más Fotos”.

La gala, que contará con la conducción principal del comediante Trevor Noah por sexta ocasión consecutiva, se perfila como una de las de mayor impacto para el mercado latino.