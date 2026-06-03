En ese contexto, representantes de las tres empresas coinciden en que el comprador actual analiza cada vez más factores antes de adquirir una vivienda, entre ellos financiamiento, ubicación, funcionalidad y respaldo de la inmobiliaria.

El estudio también identifica que los consumidores valoran cada vez más atributos vinculados a confianza, financiamiento y calidad dentro de la categoría inmobiliaria, factores que las empresas consultadas señalan que hoy pesan más en la decisión de compra.

Patricio Barrón, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario, sostiene que el comprador actual “es mucho más informado, analítico y exigente”, pues compara proyectos, revisa la trayectoria de las empresas y analiza el valor futuro de la propiedad antes de decidir. “El cliente busca sentirse seguro y respaldado en su decisión de compra”, dice.

En la misma línea, Juan Loayza, gerente Comercial de Besco, afirma que hoy el comprador evalúa integralmente la experiencia alrededor de la vivienda. “La confianza se ha convertido en un factor decisivo”, señala, al explicar que los clientes revisan reputación, financiamiento, sostenibilidad y espacios comunes antes incluso de visitar una sala de ventas.

Desde V&V Inmobiliaria, Adriana Rivero, líder de Marketing, considera que el cambio más importante es que el comprador dejó atrás la decisión impulsiva o emocional. “Ahora compara precios, exige áreas sociales, revisa la reputación de la empresa y analiza mucho su capacidad de financiamiento antes de tomar decisiones”, indica.

La ubicación continúa siendo uno de los factores más relevantes en la compra de un departamento. Barrón señala que el comprador busca zonas con valor sostenido y proyectos cercanos a puntos de interés acordes con su estilo de vida.

Rivero añade que el cliente prioriza proyectos cercanos a bancos, supermercados, colegios y centros de trabajo, mientras que Loayza afirma que actualmente también pesa la conectividad y la cercanía a servicios.

En cuanto a las zonas con mayor dinamismo, V&V destaca distritos como Lince, Breña y Santa Beatriz, donde observan demanda de familias jóvenes e inversionistas atraídos por el potencial de valorización. Besco, por su parte, identifica movimiento en Lima Cercado, Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y zonas emergentes de Lima Sur, principalmente por la demanda de primera vivienda.

Respecto al tipo de producto con mayor demanda, las tres inmobiliarias coinciden en la preferencia por departamentos compactos y funcionales. Barrón señala que hoy existe interés por unidades de entre 70m2 y 90m2, con buena distribución, iluminación y vistas exteriores, con precios desde US$ 225.000.

En Besco, la mayor demanda se concentra en proyectos dirigidos al segmento de primera vivienda y vinculados al programa Mivivienda Verde. Loayza afirma que predominan los departamentos de dos y tres dormitorios, con tickets promedio de entre S/ 290.000 y S/ 380.000.

Rivero también identifica una fuerte demanda por departamentos de dos dormitorios, tanto para vivienda como inversión. “El que invierte generalmente compra de uno o dos dormitorios y el que quiere el departamento para vivienda busca de dos o tres dormitorios”, explica. V&V maneja proyectos desde US$ 200.000 hasta US$ 1 millón, dependiendo del distrito y el metraje.

El financiamiento aparece como uno de los factores más relevantes en el cierre de ventas. Barrón sostiene que el cliente evalúa las condiciones del crédito hipotecario, tasas, plazos y el impacto de la compra dentro de su planificación financiera. “Por ello es importante el acompañamiento comercial durante el proceso de las alternativas de financiamiento que tiene a disposición”, dice.

Loayza afirma que “más allá de vender un departamento, el trabajo comercial hoy implica acompañar al cliente durante todo el proceso financiero”, mientras que Rivero señala que el acceso al crédito hipotecario y las facilidades de pago “pesan mucho” en la toma de decisiones.

Las tres empresas también coinciden en que hoy los compradores valoran más la funcionalidad de los espacios, la distribución eficiente y las áreas comunes. Barrón señala que Aurora busca desarrollar departamentos funcionales, con buena iluminación y ubicados cerca de puntos de interés para el cliente. Loayza afirma que Besco viene trabajando en proyectos más eficientes, sostenibles y centrados en la experiencia del cliente, mientras que Rivero indica que V&V está enfocando su propuesta en espacios optimizados y áreas comunes funcionales.

Sobre el perfil de compradores, Barrón anota que el 58% de sus clientes busca una segunda vivienda, 15% la primera vivienda y 27% son inversionistas. En Besco, entre el 75% y 80% de las ventas corresponde a compradores de primera vivienda. Rivero indica que el 80% de sus clientes compra para vivienda y el 20% restante corresponde a inversionistas.

En cuanto a perspectivas para este año, Aurora proyecta ventas por S/ 93,5 millones impulsadas por nuevos proyectos y lanzamientos. Besco espera crecer entre 8% y 10% y prepara su ingreso al negocio de lotes y Techo Propio en Piura, además de la apertura de un strip mall en el Rímac. V&V, en tanto, proyecta un crecimiento cercano al 10% y prevé que la demanda residencial continúe activa, especialmente en segmentos medios.