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Resumen

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El Informe de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer, elaborado sobre una muestra de 419 personas de Lima, refleja que marcas como Aurora Grupo Inmobiliario, Besco y V&V Inmobiliaria figuran entre las consideradas por los consumidores dentro de la categoría inmobiliaria.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.