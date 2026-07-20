Horóscopo de HOY, lunes 20 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para iniciar proyectos o negocios nuevos; su entorno le dará apoyo. Amor: tomará iniciativas felices y el ánimo de la pareja dará un vuelco hacia la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: habrá gente que crea problemas o trabas, pero tendrá una solución creativa. Amor: disfrutará de las actitudes positivas que renovarán la calidez con gran intensidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un colega traerá información que facilita estrategias y genera beneficios. Amor: sus sentimientos podrían ser heridos si evita expresar lo que le molesta; anímese.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para iniciar empresas o renovar los negocios; las ganancias llegarán. Amor: la pareja podría internarse en un período de discordia pero descubrirán la madurez.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con nuevos datos resolverá problemas y se anticipará a los hechos. Amor: circunstancias positivas para iniciar una nueva relación o hacer las paces en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un cambio en las reglas de juego creará tareas y proyectos nuevos. Amor: su virtud para los acuerdos será vital para terminar con la discordia o la indiferencia.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que la gente menos hábil resuelve problemas con seguridad. Amor: expresará los sentimientos y una bella persona se sentirá atraída para acercarse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: equilibrará opiniones opuestas en un proyecto y comienza a crecer. Amor: habrá un juego de seducción que allanará el camino hacia el encuentro romántico.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y los negocios alcanzarán el éxito. Amor: una intensa vida social podría dañar la intimidad de la pareja, pero será lo contrario.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus acciones se encaminarán hacia el éxito que trae beneficios. Amor: la rutina se convertirá en el enemigo a vencer en la pareja y lo hará con audacia.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse con la gente será la clave del éxito. Amor: los roces de la convivencia serán evitables si privilegia la comprensión afectiva.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su respuesta a los desafíos le acercará personas que destacarán sus virtudes. Amor: aunque no le agrada, pondrá límites y la relación comenzará a mejorar.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO TÍMIDA EN SU VIDA PERO SE ANIMA A VIVIR TODO TIPO DE VIAJES Y AVENTURAS.