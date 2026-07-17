Por Maritza Saenz

Tras la pandemia, un mayor número de consumidores ha comenzado a valorar productos de alta gama y experiencias asociadas al consumo. El mercado del pisco no ha sido ajeno a esta tendencia. Viñas de Oro la viene observando desde hace algunos años y ahora busca capitalizarla con su ingreso al retail especializado, apuntando a un consumidor cada vez más informado y dispuesto a explorar productos de más sofisticados.

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