Tras la pandemia, un mayor número de consumidores ha comenzado a valorar productos de alta gama y experiencias asociadas al consumo. El mercado del pisco no ha sido ajeno a esta tendencia. Viñas de Oro la viene observando desde hace algunos años y ahora busca capitalizarla con su ingreso al retail especializado, apuntando a un consumidor cada vez más informado y dispuesto a explorar productos de más sofisticados.

De esta manera, la empresa inaugurará durante el tercer trimestre de este 2026 una tienda de experiencias de lujo en el corazón de San Isidro, convirtiéndose “en la primera marca de pisco en implementar un formato de este tipo en el país”, según Renato Chirinos, gerente general de la empresa.

Con esta iniciativa, se abre una nueva línea de negocio para la compañía que no solo mira al consumidor local, sino también al turista que visita Lima.

“Va a ser un espacio educativo para acercar más la categoría a los nuevos consumidores, fortalecer la conexión con el consumidor más conocedor y mostrar todo el lujo que existe detrás de los procesos de producción del pisco. Será una experiencia realmente inmersiva que nos ayudará a acercar al consumidor a la categoría y a conectar mejor con la marca”, señaló el ejecutivo.

La apuesta por el segmento premium y la estrategia comercial

La estrategia de para elevar la calidad de la marca se refleja en la evolución del portafolio de la compañía. A finales del 2024, Viñas de Oro lanzó las líneas Silver y Gold como parte de un proceso de transformación de su oferta, mientras que Blue fue presentada hacia finales del 2025 para aprovechar la campaña de celebraciones de fin de año.

Actualmente, estas tres líneas concentran cerca del 70% del negocio de la empresa, que al cierre de año creció a doble dígito a nivel de negocio y espera sostener el mismo crecimiento este 2026.

Para Chirinos, el objetivo de estos lanzamientos va más allá de una estrategia de rentabilidad y responde a una visión de largo plazo para posicionar al pisco en el segmento de alta gama.

Por otro lado, la empresa viene registrando un crecimiento equilibrado en sus distintos canales de comercialización, entre ellos supermercados, licorerías, comercio electrónico y el segmento HORECA (hoteles, restaurantes, bares y centros de entretenimiento).

Dentro de esa estrategia, el canal HORECA cumple un papel clave al convertirse en el primer punto de contacto entre el consumidor y las líneas premium de la marca, mediante experiencias de consumo que luego incentivan la compra en otros canales, como e-commerce y supermercados.