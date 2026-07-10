00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lingotes de oro tras ser inspeccionados y pulidos en la refinería ABC de Sídney el 5 de agosto de 2020.(Foto de DAVID GRAY / AFP).
Lingotes de oro tras ser inspeccionados y pulidos en la refinería ABC de Sídney el 5 de agosto de 2020.(Foto de DAVID GRAY / AFP).
/ DAVID GRAY
Por Maritza Saenz

El Perú no está aprovechando el actual periodo de bonanza económica impulsado por las exportaciones de metales y el crecimiento de la actividad económica para fortalecer sus cuentas fiscales. Por el contrario, medidas aprobadas por el Congreso y mayores desembolsos previstos, como el crédito suplementario, están reduciendo el margen para generar ahorro fiscal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.