Para el 2027, los agentes esperan una inflación de 2,50%, y para 2028. Foto: GEC.
Para el 2027, los agentes esperan una inflación de 2,50%, y para 2028. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) indicó que la expectativa de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujo de 2,89% en mayo a 2,83% en junio de 2026, permaneciendo dentro del rango meta de la inflación.

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