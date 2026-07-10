El Banco Central de Reserva (BCR) indicó que la expectativa de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujo de 2,89% en mayo a 2,83% en junio de 2026, permaneciendo dentro del rango meta de la inflación.

En cuanto a la expectativa de inflación de los agentes económicos para este año, se ubicó en un rango de 2,80% a 2,30%.

De acuerdo con el BCR, para el 2027, los agentes esperan una inflación de 2,50%, y para 2028, esta variable se situó entre el 2,30% y 2,50%, dentro del rango meta.

BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25%

Por otro lado, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%, decisión adoptada tras evaluar la evolución de la inflación, las expectativas inflacionarias, la actividad económica y el escenario internacional.

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Respecto a la actividad económica, el BCR indicó que los indicadores adelantados correspondientes a junio continúan mostrando un buen desempeño. Precisó que la mayoría de los indicadores de situación actual mejoró frente al mes previo y que los indicadores de expectativas registraron un incremento significativo, ubicándose en el tramo optimista.