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Con un Grammy y cuatro premios BRIT, Olivia Dean se consolida como una de las voces actuales más fascinantes de la música británica. (Foto: Gwen Trannoy)
Con un Grammy y cuatro premios BRIT, Olivia Dean se consolida como una de las voces actuales más fascinantes de la música británica. (Foto: Gwen Trannoy)
Por Celeste Pérez

Olivia Dean está viviendo el tipo de año con el que sueñan muchos artistas. Un Grammy a mejor artista nueva, cuatro premios BRIT —incluido álbum del año— y una gira que la llevará a presentarse seis veces en el O2 Arena de Londres son pruebas suficientes para señalarla como una de las cantantes más prometedoras de su generación. Sin embargo, cuando habla de todo ello, la cantante británica mantiene el cable a tierra y esa transparencia que ya muchos admiran. “La verdad, solo me gusta la atención cuando estoy cantando”, confiesa entre risas durante esta entrevista. “Cuando estoy hablando, me da vergüenza”, añade, como si aún no asimilara que esta es su nueva realidad como estrella internacional, una que además reúne cerca de 55 millones de oyentes al mes en Spotify.

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