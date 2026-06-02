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Resumen

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Mikela Capurro sueña con escenarios gigantes como el Tomorrowland.
Mikela Capurro sueña con escenarios gigantes como el Tomorrowland.
/ Alessandro Gogny
Por Alejandra Garboza

Mikela Capurro ya empieza a construir un nombre dentro de la escena electrónica, la DJ peruana acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera tras presentarse en el Ultra Perú, uno de los festivales más grandes del circuito electrónico. Pero detrás de las luces, el escenario y los beats, hay una historia marcada por la música desde la infancia, la disciplina y la búsqueda de una identidad propia dentro de una industria todavía dominada por hombres.

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