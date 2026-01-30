Flor Pucarina volverá a Lima con una nueva versión de espectáculo impulsado con IA

Escuchar
El impacto del espectáculo homenaje a Flor Pucarina no solo se refleja en la asistencia de público, sino también en su proyección internacional. (Foto: Difusión)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Con la participación especial de Yarita Lizeth, el homenaje a Flor Pucarina vuelve a Lima este 8 de febrero en el Parque de la Exposición, en un espectáculo que combina inteligencia artificial, orquesta en vivo y una puesta en escena inédita, logrando reunir a públicos de distintas generaciones en torno al legado de la ‘Faraona del Cantar Huanca’.

