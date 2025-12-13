La cantante peruana Flor Pucarina (Leonor Chávez Rojas, 1935-1987), considerada un ícono del folclore huanca, será protagonista de un concierto homenaje utilizando inteligencia artificial (IA) para recrear su voz original y presencia visual.
El espectáculo, titulado “Flor Pucarina regresa”, se realizará el próximo 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa (frente al Mall de Santa Anita) en Lima, coincidiendo con la conmemoración de sus 90 años de natalicio.
El evento presenta a la artista de manera digitalmente reconstruida, cuya voz fue recuperada, procesada y clonada con tecnología de IA para permitirle “volver a hablar e interactuar” con el público, acompañada por una orquesta en vivo.
Este tributo, impulsado por Julián Zucchi, tiene sus entradas disponibles en Vaope desde S/ 55. “No se trata de reemplazar lo que fue, sino de permitir que las nuevas generaciones puedan vivir lo que jamás imaginaron”, dijo el actor y productor.
Según Zucchi, el proyecto surgió tras obtener la confianza de la familia de la artista, motivado por la coincidencia del aniversario de sus 90 años. “Hay proyectos que se piensan, este se sintió”, comentó.
El homenaje incluirá la participación de cantantes como Amaranta, Ruby Palomino y Rosa Bella, quienes se sumarán para celebrar su legado musical.
