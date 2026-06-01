Shirley Iparraguirre es nominada a los Latin Music Awards y llevará la cumbia peruana al escenario internacional

La cantante peruana de cumbia Shirley Iparraguirre sigue cosechando importantes logros en su carrera artística. En esta ocasión, la intérprete nacional recibió una nominación a los Latin Music Awards – Premios Unidad, una de las ceremonias que reconoce el trabajo de artistas latinos en distintos géneros musicales y que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York.

La nominación llega en un gran momento para la artista, impulsada por el éxito de su tema “La Indecorosa”, canción que ha logrado conectar con el público gracias a su ritmo contagiante y una propuesta que viene ganando espacio dentro de la escena tropical peruana.

Durante los últimos meses, el tema ha tenido una importante acogida en plataformas digitales, emisoras radiales y presentaciones en vivo, convirtiéndose en una de las canciones más solicitadas por sus seguidores. Este crecimiento ha permitido que Shirley amplíe su alcance y fortalezca su presencia dentro del mercado musical.

La noticia de su nominación ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus fanáticos, quienes han expresado su respaldo a través de las redes sociales. Para muchos, este reconocimiento es el resultado del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que la cantante ha demostrado desde el inicio de su trayectoria.

La cantante peruana recibió una importante nominación internacional gracias al éxito de “La Indecorosa” y representará al país en los Latin Music Awards.

Uno de los pilares fundamentales en este proceso ha sido el trabajo de su productor y representante de artistas latinos, Edgar Mimbela, quien viene apostando por impulsar a verdaderos talentos del Perú y Latinoamérica. Su experiencia y visión han sido clave para proyectar la carrera de Shirley hacia escenarios internacionales cada vez más importantes.

La presencia de la artista en los Latin Music Awards – Premios Unidad representa además una oportunidad para seguir difundiendo la cumbia peruana fuera de nuestras fronteras y demostrar el talento que existe en el país. El evento reunirá a destacados exponentes de la música latina, así como a productores, empresarios y medios especializados.

Para Shirley Iparraguirre, esta nominación simboliza un nuevo paso en su crecimiento profesional y una motivación para continuar trabajando en nuevos proyectos musicales. La cantante ha manifestado en diversas ocasiones su compromiso con el público que la acompaña y el orgullo que siente por representar al Perú.

Con este importante reconocimiento internacional, Shirley Iparraguirre reafirma su lugar dentro de la nueva generación de artistas de la cumbia peruana. Mientras continúa promocionando “La Indecorosa”, la cantante se prepara para vivir una experiencia inolvidable en Nueva York, llevando en alto el nombre del Perú y demostrando que los sueños se alcanzan con talento, trabajo y perseverancia.

Como complemento a este importante logro, Edgar Mimbela continúa fortaleciendo la presencia del talento peruano y latino en escenarios internacionales. Actualmente se encuentra rumbo a Ecuador, sede de los Latin Music Awards – Premios Unidad, como parte de una gira que también incluirá Colombia, Chile y Argentina, con el objetivo de seguir impulsando artistas y promoviendo nuevas oportunidades para talentos nacidos en Perú y en toda Latinoamérica. Su compromiso es claro: que el Perú siga brillando en el mundo.