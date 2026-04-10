La cantante Shirley Iparraguirre vuelve a escena con fuerza y proyección internacional tras el lanzamiento de su más reciente tema, “Todo lo aprendí de ti”, una canción que ya comienza a posicionarse como un hit en radios y eventos a nivel nacional.
Con más de 10 años de trayectoria artística, la vocalista, líder de la orquesta Secretos, viene consolidando su carrera con una propuesta musical que conecta con el público por su estilo y sentimiento. Este nuevo sencillo fue grabado hace aproximadamente dos meses en Estudio Virtual Sound, bajo la dirección de Donald Yaipén, reconocido productor musical.
La artista no ocultó su emoción al ver cómo su tema ha sido rápidamente acogido por otras agrupaciones, que ya lo interpretan en diferentes escenarios. “Que otros grupos toquen mi canción, incluso que la copien, para mí es señal de que estamos haciendo bien las cosas”, expresó.
Además, “Todo lo aprendí de ti” cuenta con dos producciones audiovisuales disponibles en YouTube: un videoclip oficial y una versión en concierto, ambas destacando la esencia y potencia interpretativa de la cantante.
Como parte de este crecimiento, Shirley Iparraguirre y su orquesta se alistan para una gira por el norte del Perú, donde esperan seguir conquistando al público con su música y reafirmar su presencia en la escena nacional.
La artista continúa trabajando en nuevos proyectos, con la mira puesta en seguir expandiendo su música más allá de nuestras fronteras.