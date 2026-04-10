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Fans de BTS esperan las colas virtuales durante el 10 de abril para ir al concierto de la boyband peruana el 7, 9 y 10 de octubre en Perú. (Fotos: Composición AP/TikTok)
Fans de BTS esperan las colas virtuales durante el 10 de abril para ir al concierto de la boyband peruana el 7, 9 y 10 de octubre en Perú. (Fotos: Composición AP/TikTok)
Por Leslie A. Galván

El sueño de su corta vida se cumple para miles de admiradoras de BTS, la boyband de siete miembros surcoreanos más popular del mundo. Los fans verán a sus ídolos durante su gira “World Tour Arirang” el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio Nacional. Quienes no pudieron conseguir su preciado ticket los días de preventa, prendieron varios dispositivos en simultáneo para no perder la cola virtual. “Sé que el destino me dará las entradas el 10 de abril, amén”, escribió una fan durante la venta general online en Ticketmaster Perú.

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