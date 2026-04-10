El sueño de su corta vida se cumple para miles de admiradoras de BTS, la boyband de siete miembros surcoreanos más popular del mundo. Los fans verán a sus ídolos durante su gira “World Tour Arirang” el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio Nacional. Quienes no pudieron conseguir su preciado ticket los días de preventa, prendieron varios dispositivos en simultáneo para no perder la cola virtual. “Sé que el destino me dará las entradas el 10 de abril, amén”, escribió una fan durante la venta general online en Ticketmaster Perú.

BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

El proceso tuvo dos momentos clave. La preventa exclusiva para miembros de Weverse (plataforma oficial de fans del k-pop) comenzó el 7 de abril a las 10 a.m. y convocó a 521 mil usuarios en tiempo real. La demanda superó cualquier previsión y las tres fechas de concierto en Lima se agotaron antes de su cierre el 8 de abril. En segundo lugar, la venta general del 10 de abril tuvo más de 619 mil usuarios que seguían en cola virtual para conseguir su lugar en el estadio.

BTS se suma, así, al grupo de artistas que logran “sold out” en Perú en un promedio de dos horas o menos en una preventa, como Bad Bunny y Karol G. Para las fans, los precios no fueron un obstáculo. Entradas que oscilaron entre 851 soles en Campo y 2.591 soles en el paquete especial. El “Soundcheck Package”, que incluye beneficios exclusivos como acceso anticipado y prueba de sonido, se agotó en menos de una hora y media, según conteo de este diario. Si de ver a BTS se trata, sus fans apostaron, de todas maneras, por pagar más y tener mayor prioridad durante los días de concierto.

El entusiasmo, sin embargo, abrió el debate sobre la reventa. En plataformas alternativas, algunas entradas en tribuna llegaron a ofrecerse hasta 400 soles por encima de su valor original un día antes de la venta general. “Incentivamos que nuestra comunidad no apoye la reventa bajo ninguna circunstancia”, señaló el staff de BTS Perú Fanclub a este diario. Aun así, en X e Instagram, todavía proliferaban ofertas informales, lo cual evidencia un problema que se repite en cada gran concierto en Perú.

Por su parte, Ticketmaster estableció restricciones: las entradas solo podrán transferirse una única vez y como mínimo 30 días antes del evento. Cualquier intento previo no será válido. Además, las oficinas de la tiquetera estuvieron supervisadas durante los días de preventa y venta general por Indecopi. La medida busca evitar situaciones como las registradas en México, donde la alta demanda derivó en denuncias por fraude y cancelaciones masivas.