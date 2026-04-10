Los ídolos del K-pop, BTS, llegan a nuestro país en el mes de octubre con su gira “BTS World Tour Arirang”. Luego de lograr un sold out en la preventa de sus tres fechas en el Estadio San Marcos, la venta general obtuvo el mismo resultado, consiguiendo agotar todas las entradas.

Ante la gran expectativa que generó el concierto de los artistas surcoreanos en Perú, el Army (club de fans oficial de BTS) hizo una larga cola virtual para obtener sus entradas, agotando finalmente todas las locaciones.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook regresaron a los escenarios e iniciaron su gira el 9 de abril en Corea del Sur, y recorrerá 34 ciudades alrededor del mundo, incluido Lima, que llegan para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

¿Vale la pena? Conoce la entrada más cara de BTS en Perú y lo que incluye. (Foto: Difusión)

Este logro histórico de BTS se suma a otros países que también lograron el sol out en preventa en todas sus fechas. Ante la alta demanda en la compra de entradas, al igual que Perú incluyeron fechas para el esperado concierto del grupo surcoreano.

La llegada del grupo surcoreano a la región marcará un hito importante ya que será la primera vez que lo haga con sus siete integrantes, luego de una pausa musical de varios años debido al cumplimiento de su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS en Perú hace historia y agota todas las entradas para sus tres conciertos. (Foto: Captura Ticketmaster)

Para sus tres presentaciones en Perú, se espera un despliegue de producción de gran escala con el escenario en formato 360° para que los fans de todos los sectores puedan disfrutar del show sin problemas.