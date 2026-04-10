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A qué hora se estrena ‘ARIRANG’ de BTS en Perú: todo sobre el nuevo álbum y regreso de la boyband
A qué hora se estrena ‘ARIRANG’ de BTS en Perú: todo sobre el nuevo álbum y regreso de la boyband
Por Redacción EC

Los ídolos del K-pop, BTS, llegan a nuestro país en el mes de octubre con su gira “BTS World Tour Arirang”. Luego de lograr un sold out en la preventa de sus tres fechas en el Estadio San Marcos, la venta general obtuvo el mismo resultado, consiguiendo agotar todas las entradas.

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