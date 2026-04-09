El quinto álbum de estudio de BTS, “Arirang”, tuvo tan buena recepción en el mundo que el Grupo 5 ya está preguntando a sus seguidores qué canción del nuevo disco de BTS les gustaría pasar a cumbia. En las listas de Billboard, la boyband surcoreana ya dejó fuera a varios de los artistas más escuchados del planeta tras la publicación de su nuevo disco. Sin embargo, cuando uno mira de cerca los hábitos de escucha locales, el panorama se matiza entre Perú y el resto del mundo.

Según cifras compartidas por Spotify con Luces de El Comercio, hasta la semana del 6 de abril, las canciones más escuchadas de BTS en la historia de la plataforma siguen siendo “Dynamite” (más de 2.200 millones de reproducciones), “My Universe” junto a Coldplay (más de 1.500 millones) y “Butter” (más de 1.400 millones), todas anteriores al nuevo disco.

"Swim" ocupa el primer lugar en el Top 50 de Perú en Spotify, con más de 165 reproducciones. (Foto: Captura)

En la semana del 6 de abril, el Top 50 de Perú en la aplicación colocó a “Swim” en el primer puesto de lo más escuchado del país. A esta canción, se suman “Body to Body”, “2.0” y “Hooligan” en los puestos 5 y 6 más próximos, entre las 14 canciones del álbum que se encuentran en este ranking. Especialmente las reproducciones de “FYA” y “Aliens” están en ascenso en la lista.

Lima aparece en el puesto 9 entre las ciudades que más escuchan a la banda en todo el mundo en Spotify. El nuevo álbum, producido por Bang Si-hyuk, mezcla hyper jersey club, soul pop rock y hip hop alternativo y busca—en palabras del propio RM—“capturar emociones universales con las que cualquiera puede identificarse”.

Hasta la misma semana de abril, las reproducciones de BTS en el Perú crecieron un 158% respecto al mismo periodo anterior, un salto que habla de un boom renovado más que de una moda pasajera.

El 84% de la audiencia local de la banda tiene menos de 34 años, un dato que refuerza la idea de que su fandom peruano sigue siendo eminentemente joven, digital y muy conectado. Y, aunque “Arirang” acaba de entrar con fuerza al catálogo, Perú sigue procesando al grupo desde la etapa de explosión global que definieron sus sencillos anteriores.

BTS conquista Billboard

“Arirang” es hoy el álbum más escuchado del mundo. Hay que recordar que el nuevo disco de BTS no compite como “álbum de k‑pop”, sino frente a pesos pesados del pop, el hip hop y el country estadounidense, y aun así se impone. Lidera la lista Billboard 200 en la categoría “Top Albums Right Now” por segunda semana consecutiva, con el puesto 1 como pico absoluto y dos semanas acumuladas en el chart, por encima de estrenos fuertes como “Bully” de Ye o “Hades” de Melanie Martinez, que se conforman con el Top 5 y mucho menos recorrido.

“Swim” debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 y, en la semana del 11 de abril, bajó al 2, desplazado por “Choosin’ Texas” de Ella Langley, una cantante country que viene construyendo una audiencia sólida en radios estadounidenses. Su sencillo conecta con la tradición country‑rock del sur de Estados Unidos, esa que se alimenta de historias de carretera, bares y desamores, y encuentra un espacio natural en emisoras que históricamente no han programado k‑pop.

A eso se suma que su single principal, “Swim”, ocupa el primer lugar en las dos grandes listas globales de canciones de Billboard (Global 200 y Global con exclusión de EE.UU.).

Además de que los ritmos se construyeron a partir de sonidos globales, el videoclip de la canción incluyó a la actriz estadounidense, Lili Reinhart, con lo que el disco hace un acto súper internacional. Hoy no solo encabezan la lista de álbumes en Estados Unidos, sino que arrasan en mercados donde el inglés ni siquiera es lengua principal.

Si miramos solo las listas globales de Billboard, el panorama es todavía más apabullante a favor de BTS. En el Global 200, el grupo coloca tres canciones en el Top 10: “Swim”, “Body To Body” y “Hooligan”, una densidad que ningún otro artista alcanza esta semana. Y en el Global con exclusión de EE.UU., allí aparecen hasta ocho temas del grupo entre los diez primeros, incluyendo “Swim”, “Body To Body”, “Hooligan”, “FYA”, “Normal”, “2.0”, “Golden” y “Stateside”.

En la semana de estreno, BTS llegó a ocupar del 1 al 13 en la lista Global con exclusión de Estados Unidos, rompiendo los récords que Taylor Swift había dejado cuando colocó nueve temas en el Top 10 en octubre de 2025, y los de Bad Bunny al copar el Top 3 en febrero. Sin duda la comunidad de fans se organizó para escuchar todo el álbum, comprar versiones físicas, sumar streams a los llamados “b‑sides” y sostener esa actividad durante semanas.