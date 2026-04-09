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BTS llega a Perú para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio Nacional. (Foto: Arirang/AFP)
BTS llega a Perú para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio Nacional. (Foto: Arirang/AFP)
Por Leslie A. Galván

El quinto álbum de estudio de BTS, “Arirang”, tuvo tan buena recepción en el mundo que el Grupo 5 ya está preguntando a sus seguidores qué canción del nuevo disco de BTS les gustaría pasar a cumbia. En las listas de Billboard, la boyband surcoreana ya dejó fuera a varios de los artistas más escuchados del planeta tras la publicación de su nuevo disco. Sin embargo, cuando uno mira de cerca los hábitos de escucha locales, el panorama se matiza entre Perú y el resto del mundo.

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