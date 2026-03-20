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El músico RM era conocido como Rap Monster o RapMon, pero su nombre real es Kim Namjoon (Foto: BTS/Instagram)
El músico RM era conocido como Rap Monster o RapMon, pero su nombre real es Kim Namjoon (Foto: BTS/Instagram)
Por Agencia EFE

El líder de la banda surcoreana de K-pop BTS, RM, actuará el sábado con una escayola y movilidad reducida tras lesionarse en un ensayo el jueves, en una actuación que marcará el regreso a los escenarios del grupo tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

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