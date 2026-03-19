El regreso de BTS a la escena musical está muy cerca y ha despertado la expectativa de miles de fans en todo el mundo, quienes están atentos a cualquier detalle en torno a la agrupación que lanzará este 20 de marzo su nuevo álbum “ARIRANG”, un título cargado de historia y tradición cultural coreana.

En esta nueva etapa musical, BTS anunció como fecha de lanzamiento de su nueva producción discográfica el viernes 20 de marzo, el mismo que marcará el regreso del grupo luego de casi cuatro años de pausa.

Para este retorno musical, la boy band de K-Pop eligió llamar a su nuevo álbum como “ARIRANG”, una elección que no es casual y que tiene detrás una historia cargada de emotividad y simbología de la cultura coreana.

Según información oficial de la Unesco, la palabra “ARIRANG” se refiere a la canción folclórica más emblemática de Corea, reconocida desde 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este tema, que ha sido interpretado por generaciones, es un símbolo de unidad y orgullo nacional.

Además, los ejes centrales del álbum están presentes tanto en la identidad de los coreanos como en los mensajes que BTS desea transmitir a sus fans. Como se sabe, el álbum reunió 14 canciones que “comparten historias honestas que siempre quisimos contarle a ARMY”.

En este trabajo discográfico, Jin, Suga, RM, j-hope, Jungkook, Jimin y V participaron en la composición y producción de cada tema, según confirmó la agencia BigHit Music.

Cabe recordar que el lanzamiento de este álbum también dio inicio a una nueva gira mundial de BTS, que incluye dos conciertos en Perú los días viernes 9 y sábado 10 de octubre. Aún no se ha revelado ni el recinto ni el costo de las entradas, pero se espera que próximamente la información se haga pública.