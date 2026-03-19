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BTS lanzará este 20 de marzo su nuevo álbum “Arirang”. (Foto: Captura de YouTube / Netflix)
BTS lanzará este 20 de marzo su nuevo álbum “Arirang”. (Foto: Captura de YouTube / Netflix)
Por Redacción EC

El regreso de BTS a la escena musical está muy cerca y ha despertado la expectativa de miles de fans en todo el mundo, quienes están atentos a cualquier detalle en torno a la agrupación que lanzará este 20 de marzo su nuevo álbum “ARIRANG”, un título cargado de historia y tradición cultural coreana.

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