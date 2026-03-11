El esperado regreso de BTS ya tiene fecha confirmada y millones de fans alrededor del mundo podrán verlo en directo a través de Netflix. El evento especial titulado “The Comeback Live: ARIRANG” marcará el retorno del grupo surcoreano a los escenarios tras un periodo de pausa en sus actividades grupales, generando enorme expectativa entre el fandom ARMY. La transmisión será global y permitirá que seguidores de distintos países presencien el histórico momento en tiempo real, con una presentación en vivo desde uno de los puntos más emblemáticos de Corea del Sur.

BTS confirma su regreso con “The Comeback Live: ARIRANG”

Después de meses de especulación y espera, BTS anunció oficialmente su regreso con un evento especial titulado “The Comeback Live: ARIRANG”. Este espectáculo marcará el retorno del grupo a las actividades conjuntas y será transmitido en vivo para todo el mundo.

El evento promete ser una celebración a gran escala con presentaciones musicales, momentos especiales para los fans y posiblemente el estreno de nuevo material. Debido al impacto global de la banda, se espera que millones de personas sigan la transmisión simultáneamente.

El título del evento hace referencia a “Arirang”, una canción tradicional coreana considerada un símbolo cultural del país, lo que sugiere que el show podría incluir elementos de identidad nacional combinados con el estilo moderno que caracteriza al grupo.

Fecha y hora del estreno en Netflix

La transmisión de “The Comeback Live: ARIRANG” se realizará el:

Fecha: 21 de marzo de 2026

21 de marzo de 2026 Hora en Corea del Sur (KST): 8:00 PM

8:00 PM Hora en Perú: 6:00 AM

6:00 AM Plataforma: Netflix

Esto significa que los fans en Latinoamérica deberán madrugar para ver el evento en vivo, aunque muchos seguidores ya se preparan para organizar reuniones virtuales y seguir juntos el esperado regreso del grupo.

El evento se realizará en la Plaza Gwanghwamun de Seúl

El espectáculo tendrá lugar en la icónica Plaza Gwanghwamun, uno de los espacios públicos más importantes de la capital surcoreana.

Ubicada en el corazón de Seúl, esta plaza es conocida por albergar eventos culturales, celebraciones nacionales y conciertos masivos. La elección del lugar refuerza el carácter histórico del regreso de BTS, ya que permitirá reunir a miles de fans de forma presencial mientras millones más lo siguen en streaming.

Además, la plaza ofrece un impresionante fondo visual con monumentos emblemáticos de la ciudad, lo que podría convertir el show en un espectáculo visual memorable.

Un regreso que genera expectativa mundial

El retorno de BTS es uno de los acontecimientos más esperados en la industria musical global. Desde su debut en 2013, el grupo se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del mundo, rompiendo récords de ventas, reproducciones y premios internacionales.

Su regreso no solo emociona a los fans, sino que también representa un momento importante para el K-pop, ya que la banda ha sido una de las principales responsables de la expansión global del género.

Por ello, el evento “The Comeback Live: ARIRANG” podría convertirse en uno de los shows musicales más vistos del año, marcando el inicio de una nueva etapa en la carrera del grupo.

Cómo ver el regreso de BTS en vivo

Para ver el evento en vivo, los fans deberán acceder a Netflix el 21 de marzo de 2026 a la hora correspondiente en su país.

Bastará con tener una suscripción activa en la plataforma para disfrutar de la transmisión. Se recomienda conectarse con algunos minutos de anticipación, ya que se espera una audiencia global muy alta.

El regreso de BTS promete ser un espectáculo cargado de emoción, música y sorpresas, un momento histórico que millones de fans alrededor del mundo no querrán perderse.