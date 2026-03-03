BTS, el reconocido grupo de K-pop, ha compartido nueva información de su nuevo proyecto musical, el disco ‘Arirang’. Este nuevo álbum es el regreso oficial de Bangtan a la escena musical. Siendo el primer proyecto en conjunto que reúne a los siete integrantes tras completar el servicio militar obligatorio.

Este martes 3 de marzo, las cuentas oficiales de BTS publicaron un diseño con los colores representativos del álbum y la tracklist oficial, que comprende 14 títulos. Te compartimos la imagen en cuestión:

Tracklist de Arirang de BTS | Foto: BTS

La revelación del tracklist de Arirang ha causado revuelo en redes y en sus miles de fans alrededor del mundo, quienes no pueden esperar a oír de los próximos éxitos y especular sobre lo que parece ser el principal track “SWIM”. Como se puede ver en la imagen, es el más resaltante, debido a su fondo negro en contraste con el rojo de las demás canciones.

Tracklist oficial de ARIRANG

Body to body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like animals They don’t know ‘bout us One more night Please Into the sun

¿Qué hacer antes del estreno de Arirang?

Si deseas saber más del nuevo álbum, su significado, proceso de creación y más, ingresa a Apple Music. Allí podrás encontrar una pista especial que los integrantes de BTS han compartido con el army sobre el significado de este nuevo proyecto.

Además, previo al lanzamiento puedes preguardar el álbum en Spotify, ver el trailer del comeback que preparan junto a Netflix para su regreso por la puerta grande como también conseguir boletos para los conciertos en vivo que serán emitidos en varios cines alrededor del mundo.

¿Cuándo es el lanzamiento de Arirang de BTS?

De acuerdo con lo anunciado, Arirang tiene como fecha oficial de lanzamiento el 20 de marzo.

"Arirang" será el nombre del nuevo álbum y gira mundial del grupo

¿Cuándo estrena BTS: El comeback en vivo Arirang en Netflix?

Tras el lanzamiento oficial, BTS brindará un concierto masivo en Seúl el 21 de marzo de 2026. Este recital será transmitido de forma global por la plataforma Netflix.

Gracias a Netflix, el mundo entero podrá presenciar el regreso de uno de los fenómenos musicales más importantes de la última década: la banda surcoreana BTS (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Arirang Live Tour en cines

Con la confirmación del nuevo álbum también se anunció el tour oficial de BTS que los llevará a recorrer 34 países (incluido el Perú), pero principalmente dos fechas de la gira —en Goyang (Corea del Sur) y en Tokio (Japón)— serán transmitidas a través de cines alrededor del mundo, el 11 y 18 de abril respectivamente.

Si resides en Lima, aquí puedes visualizar más información de los cines disponibles, horarios y precios.