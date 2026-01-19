Corría el año de 2013 cuando desde Corea del Sur trascendía la noticia entorno a la creación de la banda llamada BTS. Hoy transcurridos 12 años de formada, dicha agrupación musical que goza de gran popularidad a nivel global, anuncia la realización de gira mundial a través de la cual llegará a Perú para brindar dos conciertos en el marco de la promoción del álbum llamado “Arirang”, la última de sus producciones grabadas tras completar etapa de servicio militar obligatorio.

ESTO SIGNIFICA “ARIRANG”, EL ÚLTIMO ÁLBUM DE ESTUDIO QUE HA GRABADO BTS Y LANZA EN 2026

La vuelta a los escenarios de BTS, hoy resulta oficial tras lanzamiento de gira mundial, y junto a ello un álbum de estudio cuyo significado resulta especial llamándose “Arirang”.

Dicho nombre escogido para titular la quinta producción discográfica de la popular banda surcoreana de K-pop que conforman RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, guardaría relación directa con el tradicional canto lírico del país asiático e inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, trasciende ahora a nivel musical.

“Este nuevo álbum tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses”, refiere Big Hit Music, la empresa que representa y maneja la carrera de BTS, a través de redes sociales, y haciendo hincapié en la identidad y esencia proyectada desde sus inicios como banda para llegar a conectar con ARMY.

Con un total de 14 temas, hoy “Arirang” busca ofrecer propuesta musical variada. propia, y auténtica tras pausa obligada, y un contenido que cuenta con la participación de “manera profunda” de todos los integrantes de la boy band, y “en todo el proceso de creación de las canciones”, e “incorporando en ellas sus propios pensamientos y colores”.

Resulta importante destacar en relación al famoso canto tradicional de la República Popular Democrática de Corea, que según la UNESCO ello se logra interpretar en “ocasiones muy diversas, tanto en el seno de las familias, círculos de amigos y comunidades, como en actos públicos y festividades”, y asimismo conserva sus múltiples formas tradicionales, hasta siendo objeto de arreglos contemporáneos para música sinfónica y moderna.

FECHA DE LANZAMIENTO OFICIAL DE “ARIRANG”, EL QUINTO ÁLBUM DE ESTUDIO DE BTS

Han transcurrido casi 4 años desde que BTS lanzara su primer álbum antológico llamado “Proof”, y ahora se alista a poner a la venta de manera oficial, una quinta producción cuyas canciones grabadas vuelven a contar con la participación de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

De acuerdo a la información compartida, ARMY ya puede reservar la compra de “Arirang”, y desde el viernes 16 de enero mediante Weverse Shop y Target, entre otras plataformas, así como tiendas físicas puntuales de cada país.

Lo cierto es que oficialmente el nuevo y quinto álbum de estudio de BTS, empezará a estar disponible a partir del viernes 20 de marzo, es decir, algunas semanas antes del inicio de gira mundial promocionándolo precisamente, y mediante la cual llegarán a Lima, Perú, para brindar conciertos el 9 y 10 de octubre.