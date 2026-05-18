Por Redacción EC

Después de una jornada diurna cargada de actividades, la noche suele marcar el momento natural de descanso y recuperación. Sin embargo, existe la costumbre en muchas personas de incorporar una breve siesta tras el almuerzo como parte de su rutina diaria. En ese contexto, diversas investigaciones han analizado el impacto de este hábito en el rendimiento físico y mental, especialmente en lo relacionado con la memoria y la capacidad de aprendizaje. Según estos estudios, un descanso corto durante el día puede favorecer procesos cognitivos clave, siempre que se respete un tiempo adecuado. La evidencia sugiere que una siesta controlada no solo ayuda a recuperar energía, sino que también podría mejorar la concentración y la retención de información, contribuyendo a un mejor desempeño en las actividades posteriores y en general a mejorar la salud. Nuevo estudio de investigación viene captando la atención de medios especializados, y esto entorno a las siestas que algunas personas suelen llevar a cabo tras almorzar sobre todo.