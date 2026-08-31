A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que tienen la costumbre de hablar solas o soñar despiertas durante su día a día, hábitos que podrían ser interpretados como simples distracciones sociales. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico estaría relacionado principalmente con la inteligencia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE HABLAN SOLAS Y SUEÑAN DESPIERTAS?

A través de una investigación que se le realizó a más de 1 300 personas en el 2025, encontró que el soñar despierto y hablar solo de manera intencional está relacionado con un mayor desempeño creativo y podría guardar cierta asociación con la inteligencia. De hecho, esta divagación mental favorece la conexión entre redes cerebrales vinculadas al control y la imaginación. Según especialistas, las personas que suelen imaginar pueden favorecer la creación de nuevas conexiones entre ideas y estimular su creatividad, especialmente durante actividades rutinarias o monótonas, como caminar o ducharse.

En tanto, las que hablan en voz alta consigo mismo puede contribuir a organizar los pensamientos, establecer prioridades y encontrar soluciones a determinados problemas. Así, al verbalizar las ideas, las personas pueden descomponer situaciones complejas en pasos más concretos y fáciles de manejar. Por último, soñar despierto y hablar solo pueden contribuir a estimular la creatividad y organizar los pensamientos, además de reflejar procesos cognitivos vinculados con distintas facetas de la inteligencia humana, conforme comparte la plataforma Vistazo.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS PREFIEREN ESCRIBIR EN LUGAR DE ENVIAR AUDIOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

La Asociación Americana de Psicología (APA) explicó que las personas introvertidas pueden mostrar una mayor preferencia por la comunicación escrita en lugar de enviar audios, ya que este medio les brinda más tiempo para organizar sus ideas y responder con mayor control y claridad, así como expresan mejor sus intenciones. Asimismo, según especialistas, las personas independientes también pueden mostrar una mayor preferencia por este tipo de comunicación, debido a que este medio les permite responder a su propio ritmo y elegir cuándo hacerlo, reflejando la importancia que conceden a su autonomía y capacidad de decisión. De esta manera, la escritura permite controlar mejor el tono y el mensaje, reduciendo malentendidos y transmitiendo con mayor precisión las intenciones a la que quiere llegar hacia su receptor.