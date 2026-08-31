Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que tienen la costumbre de hablar solas o soñar despiertas durante su día a día, hábitos que podrían ser interpretados como simples distracciones sociales. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico estaría relacionado principalmente con la inteligencia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.