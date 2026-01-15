Harry Styles anunció la fecha de lanzamiento de su cuarto álbum de estudio

Escuchar
Por Redacción EC

El cantante británico Harry Styles anunció este jueves el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el primero en cuatro años, que tendrá por título ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ (Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente) y saldrá el 6 de marzo.

