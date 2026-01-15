BTS ha alborotado a toda Latinoamérica al confirmar su llegada a la región este 2026 como parte de su gira mundial. En Perú, la banda surcoreana realizará dos conciertos los días 9 y 10 de octubre, por lo que los fans están a la espera de todos los detalles para la compra de boletos.

Tras el anuncio de sus conciertos en Perú, los fans de BTS se han preguntado cómo deben prepararse para conseguir entradas al show y también han revelado información sobre la preventa exclusiva que tiene un grupo de fans de los artistas.

La pregunta recurrente entre seguidores es si será posible comprar entradas sin la ARMY Global Membership de Weverse, el club oficial de fans de BTS. Según información oficial, la respuesta es sí, pero solo después de la preventa exclusiva reservada para miembros.

¿Qué es la ARMY Global Membership?

La preventa para miembros otorga prioridad en la compra de boletos antes que el público general, siempre y cuando los fans que cuentan con la ARMY Global Membership se registren previamente en Weverse dentro del plazo establecido por el organizador.

BTS confirmó su llegada a Latinoamérica con dos conciertos en Perú, los días 9 y 10 de octubre. (Foto: Facebook)

El beneficio principal de la membresía es el acceso anticipado en la fase de preventa, donde se libera una cantidad limitada de entradas antes de la venta general al público, que es la etapa abierta en la que también podrán participar quienes no cuentan con la suscripción.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente qué ticketera venderá las entradas en Perú, entre fans circula el rumor de que podría ser Ticketmaster, la misma que se usará en otros países de la gira, como México.

Los detalles sobre los precios de entradas, zonas y fecha exacta de preventa y venta general todavía no han sido confirmados, por lo que los seguidores de BTS deben mantenerse atentos a anuncios oficiales en Weverse y la productora Live Nation, encargada del show de BTS en Perú.

Este es el anuncio oficial de la gira mundial de BTS. (Foto: X)

Ante la fuerte demanda que suele generar BTS en conciertos, expertos y fans recomiendan prepararse con anticipación para los pasos de compra, verificar correctamente cuentas y estar atentos al calendario de preventa y venta, y así maximizar las posibilidades de asegurar boletos.