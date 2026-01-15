Si eres fan de BTS y quieres asegurar tu entrada para los conciertos del 9 y 10 de octubre en Lima, hay una palabra que debes conocer: Weverse. Esta plataforma será la única vía para acceder a la preventa exclusiva y evitar las colas virtuales masivas de la venta general. Aquí te explicamos paso a paso cómo funciona.

¿Qué es Weverse y para qué sirve?

Weverse es la plataforma oficial de comunicación entre los artistas de K-pop (como BTS, TXT, SEVENTEEN) y sus fans. Es una mezcla de red social y tienda global (Weverse Shop) donde los integrantes de la banda publican fotos, videos y realizan transmisiones en vivo.

Para el concierto en Perú, Weverse es fundamental porque es donde se gestiona la ARMY Membership, el carnet digital de fan oficial que te otorga un código de acceso prioritario para comprar entradas antes que nadie.

Paso a paso: Cómo registrarse en Weverse desde Perú

Crear una cuenta es gratuito, pero debes seguir estos pasos correctamente para que sea válida para la preventa:

Descarga la App: Busca “Weverse” en la App Store o Google Play Store. Crea tu cuenta: Regístrate usando un correo electrónico (se recomienda usar Gmail). Es vital que sea un correo que revises siempre, ya que ahí llegará tu código. Únete a la comunidad de BTS: Dentro de la app, busca el perfil de BTS y dale a “Join”. Crea tu apodo (nickname) y ¡listo! ya eres parte de la comunidad.

Cómo comprar la ARMY Membership en Perú (Costo y requisitos)

Para participar en la preventa del 22 de enero, no basta con tener la app; debes comprar la membresía oficial.

¿Dónde comprar?: Debes descargar una segunda app llamada Weverse Shop .

Debes descargar una segunda app llamada . Selección de tienda: Elige la opción “Global” y la moneda “USD” (Dólares).

Elige la opción y la moneda (Dólares). Precio: La membresía estándar cuesta $22.00 USD (aproximadamente S/ 82.00 a S/ 85.00 soles, dependiendo de tu banco).

La membresía estándar cuesta (aproximadamente S/ 82.00 a S/ 85.00 soles, dependiendo de tu banco). Método de pago: Acepta tarjetas de crédito o débito (Visa o Mastercard) que tengan habilitadas las compras por internet y compras internacionales. También puedes usar PayPal.

¿Cómo aplicar para la preventa de BTS en Lima 2026?

Una vez que tengas tu membresía comprada, debes realizar un paso adicional llamado “Presale Raffle/Application”: