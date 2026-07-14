¿El sueño dorado de la FIFA? Así habría sido la Copa del Mundo si se hubiera expandido el torneo para dar entrada a gigantes como Indonesia, China y el debut histórico de Venezuela. (Foto: Gemini)
¿El sueño dorado de la FIFA? Así habría sido la Copa del Mundo si se hubiera expandido el torneo para dar entrada a gigantes como Indonesia, China y el debut histórico de Venezuela. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ya hizo historia al ser la primera edición con 48 selecciones. Sin embargo, el debate sobre una nueva expansión sigue sobre la mesa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo habría sido este torneo si la FIFA hubiera dado el salto definitivo a 64 equipos?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.