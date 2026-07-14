La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ya hizo historia al ser la primera edición con 48 selecciones. Sin embargo, el debate sobre una nueva expansión sigue sobre la mesa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo habría sido este torneo si la FIFA hubiera dado el salto definitivo a 64 equipos?

Pasar de los 104 partidos programados a un formato de 64 participantes no solo cambiaría el calendario, sino que abriría la puerta a gigantes demográficos, regresos históricos y debuts que habrían paralizado al planeta. Aquí te contamos los grupos y los países beneficiados de este “Mundial alternativo”.

El nuevo formato: 124 partidos y el regreso de los grupos de 4

Uno de los mayores dolores de cabeza del formato de 48 equipos es la fase de grupos de tres selecciones (que finalmente se descartó para 2026) o los complejos sistemas de clasificación para mejores terceros. Con 64 equipos, la estructura vuelve a ser simétrica, limpia y sumamente competitiva.

Fase de grupos perfecta: Se jugarían 16 grupos de 4 selecciones cada uno.

Se jugarían cada uno. Clasificación directa: Los dos mejores de cada grupo avanzarían a la ronda de dieciseisavos de final.

Los dos mejores de cada grupo avanzarían a la ronda de dieciseisavos de final. Carga de partidos: El torneo pasaría de los 104 partidos actuales a un total de 124 partidos. Lo mejor para los futbolistas es que la carga física no aumentaría en las rondas de eliminación directa, sino que el volumen se concentraría en una fase de grupos mucho más vibrante.

Así se habrían repartido los 16 cupos extra en las eliminatorias

Para que el Mundial de 2026 hubiese contado con 64 selecciones, la FIFA habría tenido que repartir 16 boletos adicionales entre las confederaciones continentales. Utilizando criterios de rendimiento y representatividad, la distribución estimada habría dejado un panorama sumamente interesante:

UEFA (Europa): Recibiría 5 cupos más (alcanzando 21 representantes).

Recibiría 5 cupos más (alcanzando 21 representantes). Asia (AFC): Sumaría 3 cupos adicionales (llegando a 12).

Sumaría 3 cupos adicionales (llegando a 12). África (CAF): Tendría 3 boletos más (para un total de 13).

Tendría 3 boletos más (para un total de 13). Concacaf: Añadiría 2 cupos (llegando a 8).

Añadiría 2 cupos (llegando a 8). Conmebol: Sumaría 2 cupos más (alcanzando los 8 clasificados).

Sumaría 2 cupos más (alcanzando los 8 clasificados). Oceanía (OFC): Aseguraría 1 cupo extra (contando con 2 representantes directos).

Los históricos que habrían evitado el drama de la eliminación

Un Mundial de 64 equipos es el salvavidas perfecto para las potencias en horas bajas. Con este formato ampliado, la gran beneficiada habría sido la selección de Italia. La ‘Azzurra’, que sufrió el trauma de perderse las ediciones de 2018 y 2022, habría asegurado su billete a Norteamérica sin pasar por la angustia de los repechajes más severos.

Junto a los italianos, otras selecciones europeas de gran nivel como Gales, Dinamarca o Polonia habrían tenido su presencia prácticamente garantizada en el torneo, elevando el nivel competitivo de la fase final.

En este lado del mundo, la Selección Peruana también habría hecho su gran regreso a los Mundiales tras su histórica clasificación a Rusia 2018.

India, China e Indonesia en el gran escaparate

Más allá de lo deportivo, la FIFA busca expandir el fútbol a mercados gigantescos que hoy en día consumen el torneo de manera externa. Un Mundial de 64 selecciones es la llave para abrir mercados multimillonarios:

Indonesia: Con 280 millones de habitantes y una pasión desbordante, se quedó muy cerca del repechaje asiático contra Arabia Saudita. Con el formato de 64 equipos, su clasificación habría sido una realidad.

Con 280 millones de habitantes y una pasión desbordante, se quedó muy cerca del repechaje asiático contra Arabia Saudita. Con el formato de 64 equipos, su clasificación habría sido una realidad. China e India: Representan casi 3,000 millones de habitantes. Aunque India quedó eliminada en fases tempranas, China rozó la hazaña al superar las primeras rondas de Asia. Un torneo más grande es la vía rápida para que estos gigantes asiáticos den el salto definitivo.

Finalmente, el caso para Sudamérica sería bien curioso ya que con la aparente clasificación de Venezuela y el regreso de Bolivia, Conmebol se habría convertido en la primera confederación del planeta en la que el 100% de sus países miembros habrían jugado alguna vez una Copa del Mundo.