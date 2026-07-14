El Mundial de Fútbol 2026 entra en su etapa de definición y el calendario ha deparado un enfrentamiento histórico para las semifinales: Argentina vs. Inglaterra. Mientras los hinchas de todo el mundo buscan los horarios y canales para ver el partido en vivo este miércoles 15 de julio, los datos estadísticos obligan a revisar los libros de historia. ¿Cómo salió el último partido oficial entre ambos y quién lidera el historial en las Copas del Mundo? Aquí te lo contamos.

El último antecedente: Corea-Japón 2002

Para encontrar el último enfrentamiento oficial entre Argentina e Inglaterra en un Mundial masculino hay que retroceder más de dos décadas. El 7 de junio de 2002, en el Sapporo Dome, ambas selecciones se cruzaron por la segunda fecha del Grupo F en el Mundial de Corea-Japón.

Aquel partido quedó marcado por la tensión táctica y un desarrollo sumamente cerrado. El encuentro se definió a los 44 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Pierluigi Collina cobró un penal a favor de los ingleses tras una polémica falta de Mauricio Pochettino sobre Michael Owen dentro del área.

La redención de David Beckham y el golpe al ciclo de Marcelo Bielsa

El encargado de ejecutar la pena máxima fue David Beckham. Para el mediocampista inglés, ese remate al centro del arco defendido por Pablo Cavallero significó una redención absoluta, luego de haber sido el gran villano en su país tras ser expulsado ante la propia Argentina en los octavos de final de Francia 1998.

El 1-0 definitivo dejó herido al equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que había llegado al torneo como el máximo favorito en las Eliminatorias Sudamericanas. Días después, el empate ante Suecia decretaría la histórica y dolorosa eliminación argentina en la fase de grupos, mientras que Inglaterra avanzaría a la siguiente fase.

¿Cómo está el historial general entre Argentina e Inglaterra en Mundiales?

El clásico entre sudamericanos y europeos es uno de los más icónicos y cargados de narrativa en la historia del fútbol. En total, se han enfrentado en 5 ocasiones en Copas del Mundo de la FIFA, con un saldo favorable para los europeos:

Chile 1962 (Fase de grupos): Inglaterra 3-1 Argentina

Inglaterra 3-1 Argentina Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Inglaterra 1-0 Argentina (El polémico partido de la expulsión de Antonio Rattín)

Inglaterra 1-0 Argentina (El polémico partido de la expulsión de Antonio Rattín) México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2-1 Inglaterra (La tarde de ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ de Diego Maradona)

Argentina 2-1 Inglaterra (La tarde de ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ de Diego Maradona) Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2-2 Inglaterra (Avanzó Argentina 4-3 por penales tras una actuación heroica de Carlos Roa)

Argentina 2-2 Inglaterra (Avanzó Argentina 4-3 por penales tras una actuación heroica de Carlos Roa) Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Inglaterra 1-0 Argentina

El fin de la sequía: Horario y dónde ver la semifinal del Mundial 2026

Tuvieron que pasar 24 años para que el destino volviera a cruzar a estas dos potencias en el torneo más importante del planeta. Este miércoles 15 de julio de 2026, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una semifinal que paralizará al mundo del deporte.

El partido se disputará a las 14:00 horas (hora peruana y colombiana) y 16:00 horas (hora argentina). Los aficionados podrán seguir la transmisión oficial en vivo a través de las señales tradicionales de televisión abierta y las plataformas de streaming autorizadas para la región.