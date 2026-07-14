El cruce en las semifinales del Mundial 2026 revive una de las rivalidades más grandes del fútbol. ¿Qué pasó en Corea-Japón 2002, la última vez que se midieron oficialmente? (Foto: Captura de VIDEO FIFA)
El cruce en las semifinales del Mundial 2026 revive una de las rivalidades más grandes del fútbol. ¿Qué pasó en Corea-Japón 2002, la última vez que se midieron oficialmente? (Foto: Captura de VIDEO FIFA)
Por Paolo Valdivia

El Mundial de Fútbol 2026 entra en su etapa de definición y el calendario ha deparado un enfrentamiento histórico para las semifinales: Argentina vs. Inglaterra. Mientras los hinchas de todo el mundo buscan los horarios y canales para ver el partido en vivo este miércoles 15 de julio, los datos estadísticos obligan a revisar los libros de historia. ¿Cómo salió el último partido oficial entre ambos y quién lidera el historial en las Copas del Mundo? Aquí te lo contamos.

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