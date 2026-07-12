El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, se encuentra en su recta final y muchas selecciones continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. Así, tras disputarse los cuartos de final, España, Inglaterra, Francia y Argentina disputarán las semifinales en emocionantes encuentros que prometen mantener a millones de aficionados al borde de sus asientos y en suspenso. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SELECCIONES DISPUTARÁN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?

Lo que hace aún más atractivas estas semifinales del Mundial 2026 es que las cuatro selecciones clasificadas ya saben lo que significa levantar el trofeo más importante del fútbol. Por ello, especialistas del deporte y aficionados anticipan encuentros de alto nivel, marcados por la intensidad, la experiencia y el talento de sus protagonistas en el campo. Sin embargo, el camino hacia las semifinales no fue sencillo, Francia fue la primera en asegurar su clasificación tras imponerse por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. Con una destacada actuación de Kylian Mbappé, quien abrió el marcador en la segunda mitad, y un tanto de Ousmane Dembélé para sentenciar el encuentro, el conjunto dirigido por Didier Deschamps selló su boleto a la siguiente ronda.

Otra selección que se metió en esta etapa final del Mundial 2026 es España tras imponerse por 2-1 a Bélgica. Fabián Ruiz adelantó a la ‘Furia Roja’, Charles De Ketelaere igualó el marcador antes del descanso y, en los minutos finales, Mikel Merino anotó el gol del triunfo que selló la clasificación del conjunto español a las semifinales. Asimismo, Noruega e Inglaterra protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de los cuartos de final. Andreas Schjelderup adelantó al conjunto noruego, pero Jude Bellingham lideró la reacción inglesa con un doblete que permitió remontar el marcador y sellar la victoria por 2-1. Y el último en clasificar fue Argentina que avanzó tras superar 3-1 a Suiza en un intenso encuentro, conforme comparte Fútbol Peruano.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO INICIAN LOS PARTIDOS POR LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber respecto a los partidos que se llevarán a cabo en semifinales del Mundial 2026:

Francia vs. España

Día: 14 de julio

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Dallas Stadium (Estados Unidos)

Canal: Disney+, Paramount+, América TV, América TV GO, DirecTV Sports y DGO

Inglaterra vs. Argentina