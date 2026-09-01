Lionel Messi, una de las figuras referentes del fútbol actual, construyó una trayectoria histórica con la selección argentina, con la que logró conquistar diversos títulos internacionales. Tras años de intentos y finales perdidas, el astro argentino consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y nuevamente la Copa América 2024, consolidándose como una de los futbolistas más importantes en la historia de la Albiceleste. En ese sentido, su reciente anuncio sobre el retiro de la selección sorprendió a más de uno, al poner fin a una etapa de más de 20 años defendiendo la camiseta nacional. Entre los emotivos mensajes que recibió tras anunciar su adiós al equipo, destacaron no solo los enviados por instituciones, sino también los de figuras como Ángel Di María, Rodrigo De Paul y Antonela Roccuzzo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

FIGURAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DEDICAN EMOTIVOS MENSAJES A LIONEL MESSI

Este 31 de agosto, Lionel Messi utilizó sus rede sociales para anunciar su retiro oficial de la selección argentina tras más de 20 años. A pesar de que el capitán argentino reconoció que se trató de una decisión difícil, aseguró que considera que es el momento indicado para cerrar una etapa marcada por importantes logros y aprendizajes. Así, esta publicación generó una ola de reacciones entre hinchas y figuras del fútbol, quienes no dudaron en mandarle un emotivo mensaje de despedida. Entre ellos Ángel Di María, histórico compañero de Messi en la Albiceleste, reaccionó al anuncio y resaltó la decisión del astro de representar a su país desde joven. “Vamos a estar agradecidos toda la vida por ser argentino”, escribió.

Por su parte, Rodrigo De Paul, compañero de Leo tanto en la selección argentina como en Inter Miami, le dedicó un extenso mensaje en el que resaltó su compromiso con Argentina, liderazgo y cercanía con los jugadores y trabajadores del equipo. “Solo gracias, el más grande de toda la historia”, publicó. En tanto, Newell’s Old Boys, club de Rosario donde el delantero se formó en sus divisiones menores, fue una de las instituciones deportivas que no dudó en reaccionar ante la despedida del futbolista de la selección argentina. Finalmente, su esposa Antonela Roccuzzo le ofreció un emocional mensaje tras el anuncio, en el que destacó los años compartidos a lo largo de su trayectoria y le expresó el amor y respaldo de toda su familia, conforme comparte Agencia AFP.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA CALLE DEDICADA A LIONEL MESSI EN ESTADOS UNIDOS?

En una entrevista para La Nación, Carolina Sokalsky, propietaria de Patria Station Café, ubicado en Berkeley Heights, en el condado de Union, Nueva Jersey (Estados Unidos), reveló que Lionel Messi ya cuenta con una calle en su honor, identificada con el cartel “Leo Messi Way”, como reconocimiento a su destacada trayectoria futbolística. En cuanto a la iniciativa de esta gran gesto, la empresaria argentina llegó a Estados Unidos en 1995 como integrante del espectáculo Forever Tango y, tras establecerse en Nueva York, abrió junto a sus hijos una cafetería inspirado en la identidad y la gastronomía de su país.

El establecimiento ofrece platos típicos nacionales, como empanadas, milanesas, choripán y alfajores, además de productos tradicionales y una ambientación dedicada a íconos del país. A pesar de que al inicio atraía principalmente a turistas extranjeros, en los últimos meses el perfil de su clientela cambió por completo. En ese sentido, tras una conversación entre amigos, se gestionó el pedido ante las autoridades, por lo que el Township Council de Berkeley Heights aprobó renombrar temporalmente un tramo de Sherman Avenue como “Leo Messi Way” hasta el 31 de julio.

“Desde el principio quisimos crear un pedacito de Argentina en Nueva Jersey. Las autoridades me apoyaron desde el principio. Quizás al comienzo no entendían del todo lo que significaba Messi para nosotros, pero ayudó que el Mundial estuviera por empezar. La idea fue de Pablo Ponce. Empezamos a hablar, me animé y fui a la municipalidad. Seguí todos los pasos hasta conseguir el cambio de nombre. La noticia explotó. Creo que eso va a ayudar para que nos permitan dejar el nombre de forma permanente”, reveló Carolina.