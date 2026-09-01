Por Redacción EC

Lionel Messi, una de las figuras referentes del fútbol actual, construyó una trayectoria histórica con la selección argentina, con la que logró conquistar diversos títulos internacionales. Tras años de intentos y finales perdidas, el astro argentino consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y nuevamente la Copa América 2024, consolidándose como una de los futbolistas más importantes en la historia de la Albiceleste. En ese sentido, su reciente anuncio sobre el retiro de la selección sorprendió a más de uno, al poner fin a una etapa de más de 20 años defendiendo la camiseta nacional. Entre los emotivos mensajes que recibió tras anunciar su adiós al equipo, destacaron no solo los enviados por instituciones, sino también los de figuras como Ángel Di María, Rodrigo De Paul y Antonela Roccuzzo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.