El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con las semifinales ya definidas. Tras una intensa fase de cuartos de final, las mejores selecciones del torneo aseguraron su presencia en la lucha por un lugar en la gran final. Argentina se medirá ante Inglaterra, mientras que Francia enfrentará a España en dos duelos de alto voltaje que prometen emociones, goles y mucha expectativa entre los aficionados.

Los hinchas podrán seguir la emoción de las semifinales del Mundial 2026 gracias a la cobertura de América Televisión, que transmitirá los duelos más esperados de esta fase a través de su señal abierta. Los partidos estarán disponibles por los canales 4 y 704 HD, permitiendo a los aficionados disfrutar de los principales protagonistas del torneo.

Además de la señal televisiva, los compromisos podrán verse mediante la plataforma de streaming América TVGO, una alternativa para quienes prefieran seguir el Mundial desde dispositivos móviles, tablets o computadoras. En total, serán dos partidos los que llegarán a la audiencia peruana durante esta apasionante ronda eliminatoria.

Martes 14 de julio

Francia vs España (14:00 horas/ Estadio Dallas de Arlington, Texas)

Miércoles 15 de julio

Argentina vs Inglaterra (14:00 horas / Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unido)

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