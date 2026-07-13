Por Kenyi Peña Andrade

Cuando el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y solo ocho selecciones continúan en carrera, la inteligencia artificial también juega su propio campeonato. En una simulación realizada por ChatGPT, la plataforma de OpenAI proyectó el desarrollo completo de las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final, concluyendo que Argentina volverá a conquistar la Copa del Mundo tras imponerse a España en un desenlace marcado por la eficacia ofensiva de la Albiceleste.