Cuando el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y solo ocho selecciones continúan en carrera, la inteligencia artificial también juega su propio campeonato. En una simulación realizada por ChatGPT, la plataforma de OpenAI proyectó el desarrollo completo de las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final, concluyendo que Argentina volverá a conquistar la Copa del Mundo tras imponerse a España en un desenlace marcado por la eficacia ofensiva de la Albiceleste.

La IA ya eligió al campeón del Mundial 2026: así terminarían las semifinales y la final

Con las semifinales ya definidas, la simulación elaborada por ChatGPT anticipa una serie de enfrentamientos cargados de emoción. En el primer cruce, España derrotaría 2-1 a Francia gracias a los tantos de Lamine Yamal (44′) y Pedri (76′), que remontarían la ventaja inicial conseguida por Kylian Mbappé (22′). En la otra llave, Argentina superaría por el mismo marcador a Inglaterra con anotaciones de Julián Álvarez (31′) y Enzo Fernández (83′), mientras que Harry Kane convertiría el descuento para el conjunto británico a los 58 minutos.

La proyección también contempla el partido por el tercer puesto, donde Francia se quedaría con el último escalón del podio tras vencer 3-2 a Inglaterra. Mbappé firmaría un doblete (12′ y 69′) y Ousmane Dembélé ampliaría la cuenta a los 81′, mientras que Harry Kane (25′) y Bukayo Saka (73′) marcarían para los ingleses en un compromiso de ida y vuelta que cerraría la participación de ambas selecciones en el torneo.

Para la gran final, la inteligencia artificial pronostica un duelo entre España y Argentina que terminaría con victoria sudamericana por 2-1. Nico Williams abriría el marcador a los 39 minutos para la Roja, pero la reacción albiceleste llegaría en el complemento con los goles de Julián Álvarez (57′) y Lautaro Martínez (85′), resultado que le permitiría a la vigente campeona volver a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

¿Por qué la IA eligió a Argentina como el flamante campeón del Mundial 2026?

Consultada sobre los motivos de su elección, la IA de OpenAI explicó que Argentina reúne las condiciones más sólidas para imponerse en el tramo definitivo del campeonato. “Entre los ocho equipos que quedan, combina experiencia en instancias decisivas con una base consolidada de jugadores que ya saben competir bajo máxima presión. Además, llega con un ataque muy efectivo y un mediocampo capaz de controlar partidos cerrados. Aunque España sería un rival muy exigente por su posesión y juventud, imagino que la contundencia argentina terminaría marcando la diferencia”, señaló ChatGPT al justificar su predicción sobre el desenlace del Mundial 2026.