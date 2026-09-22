Ignacio Buse atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y es actualmente considerado la primera raqueta del Perú. De hecho, tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem y disputar el US Open, el tenista nacional logró clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis, lo que ha generado gran expectativa entre los hinchas. Sin embargo, en las últimas horas, el deportista nacional recibió una buena noticia que destaca su buen año en el tenis: fue designado como suplente oficial del Team World para la Laver Cup 2026. Este importante torneo permitirá que el popular ‘Nacho’ continúe impulsando su carrera y tenga una nueva oportunidad de competir junto a algunos de los mejores tenistas del mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ES LA LAVER CUP Y CÓMO SE DISPUTARÁ EL TORNEO EN EL QUE ESTARÁ IGNACIO BUSE?

Para empezar, la Laver Cup es un torneo de tres días que enfrenta al Team Mundial y al Team Europa en homenaje al legendario tenista Rod Laver. Y es que, a diferencia de los torneos tradicionales, los jugadores compiten por equipos en partidos individuales y de dobles, todos al mejor de tres sets. Inclusive, si cada tenista gana un set, el tercero se define mediante un match tiebreak. Además, el sistema de puntuación varía según la jornada; es decir, las victorias del viernes otorgan un punto, las del sábado suman dos y las del domingo, tres.

De esta manera, la organización del torneo confirmó que el peruano Ignacio Buse, quien lideró al Team Perú en Copa Davis ante Paraguay, está incluido como suplente del Team World, dirigido por el histórico Andre Agassi. El equipo enfrentará al Team Europe desde este 25 al 27 de septiembre en The O2 de Londres, en Reino Unido. Es importante mencionar que, este grupo estará integrado por Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Brandon Nakashima, Learner Tien y Francisco Cerúndolo, conforme comparte RPP.

IGNACIO BUSE SORPRENDE A LOS INTERNAUTAS AL APARECER JUNTO A CRISTORATA

Ignacio Buse sorprendió a sus seguidores al aparecer como invitado en el canal de Cristorata. Durante la entrevista, el peruano, quien ingresó al Top 30 del ranking ATP, se refirió a sus inicios en el tenis y a los próximos retos que afrontará. Además, contó que, cuando era niño, quería ser como el extenista suizo Roger Federer y que, en la actualidad, uno de sus mayores referentes es el español Carlos Alcaraz.

Asimismo, Buse comentó que su aspiración es ingresar al Top 20 del ranking ATP y seguir brindándole alegrías al país. En otra parte del video, la joven raqueta de 22 años se animó a disputar un partido de tenis junto al creador de contenido y al actor Brando Gallesi, lo que generó diversas reacciones entre los internautas debido a su poca aparición en el mundo del streaming.