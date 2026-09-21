Durante su paso por el programa de la 'Foquita', la raqueta nacional reveló que el mítico delantero brasileño confesó ser su admirador en una reunión; sin embargo, al intentar llamarlo en vivo, Buse se encontraba dormido en Europa. (Foto: Jefferson Farfán TV)
Durante su paso por el programa de la 'Foquita', la raqueta nacional reveló que el mítico delantero brasileño confesó ser su admirador en una reunión; sin embargo, al intentar llamarlo en vivo, Buse se encontraba dormido en Europa. (Foto: Jefferson Farfán TV)
Por Paolo Valdivia

El tenista peruano Ignacio Buse protagonizó un insólito momento que ha sacado más de una sonrisa a los aficionados del deporte. Durante su participación en el canal de YouTube de Jefferson Farfán, la joven promesa del tenis nacional reveló cómo terminó ignorando sin querer una llamada de una de las mayores leyendas del fútbol mundial: Ronaldo Nazario.

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