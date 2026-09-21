El tenista peruano Ignacio Buse protagonizó un insólito momento que ha sacado más de una sonrisa a los aficionados del deporte. Durante su participación en el canal de YouTube de Jefferson Farfán, la joven promesa del tenis nacional reveló cómo terminó ignorando sin querer una llamada de una de las mayores leyendas del fútbol mundial: Ronaldo Nazario.

La insólita razón por la que Ignacio Buse “choteó” a Ronaldo Nazario

La revelación se dio en una distendida charla donde Buse relató el inesperado encuentro que tuvo un amigo cercano a su familia con el ‘Fenómeno’. Según explicó la raqueta peruana, todo ocurrió en un restaurante mientras su conocido festejaba una fecha especial. Al quedar pocas mesas en el lugar, se inició una conversación directa entre ambos grupos.

“Y de golpe se empieza a ir gente del restaurante y quedan dos mesas: la de mi amigo y la de Ronaldo. Hablando dijeron ‘somos de Perú’, y Ronaldo responde: ‘Yo soy muy fan de un peruano, de Ignacio Buse. Es más, estuve en Río con él’”, narró el tenista en la entrevista.

Una llamada perdida en el momento menos oportuno

Tras enterarse del aprecio de la estrella brasileña hacia el tenista, las personas presentes sugirieron llamarlo inmediatamente para que conversaran. Sin embargo, la diferencia horaria terminó jugándole una mala pasada al deportista nacional.

“Dijeron ‘sí, llámalo’. Esto era en Estados Unidos, pero yo hace un momento estaba en Europa y era de noche allá. Yo estaba dormido y no pude contestar”, confesó Buse entre risas, dejando en claro que la falta de respuesta fue un descuido involuntario provocado por el cambio de horario.

La reacción de Jefferson Farfán tras la revelación de Ignacio Buse

Escuchar la anécdota dejó completamente sorprendido a Jefferson Farfán, quien no podía creer que el joven tenista dejara pasar la oportunidad de hablar con el histórico delantero de la ‘Canarinha’.

“¡No te creo! Me muero. ¿No le contestaste a Ronaldo? Yo lo llamo, busco su teléfono, no sé qué hago, pero lo busco”, expresó eufórico la ‘Foquita’, coronando así uno de los momentos más hilarantes de la entrevista.

Ignacio Buse convocado para la Laver Cup

El tenis peruano vive un momento extraordinario. Ignacio Buse, una de las mayores promesas de la raqueta nacional, ha alcanzado un hito sin precedentes al ser convocado oficialmente a la Laver Cup, el prestigioso torneo de exhibición que enfrenta a los mejores tenistas del Team World (Equipo Mundial) contra los del Team Europe (Equipo Europa).

Con esta nominación, ‘Nacho’ se convierte en el primer deportista peruano en integrar la nómina de este exclusivo certamen desde su creación en 2017.

El rol de Ignacio Buse y el equipo que integrará en la Laver Cup

El joven tenista peruano integrará el Team World en calidad de jugador suplente/reserva oficial, lo que significa que estará listo para saltar a la cancha en caso de que algún miembro del equipo titular sufra alguna baja o molestia física durante la competencia.

Buse compartirá vestuario con una nómina de alto nivel compuesta por tenistas consolidados del circuito ATP:

Team World: Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo, Brandon Nakashima, Alexander Bublik y Learner Tien.

Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo, Brandon Nakashima, Alexander Bublik y Learner Tien. Capitán: La leyenda estadounidense Andre Agassi, quien lidera la estrategia de la escuadra mundial.

En la vereda opuesta, el Team Europe estará capitaneado por Yannick Noah y contará con estrellas internacionales de la talla de Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, entre otros.

Las palabras de ‘Nacho’ Buse tras su histórica nominación

Tras hacerse oficial la noticia a través de los canales de la ATP y la Laver Cup, la raqueta peruana no ocultó su entusiasmo por el impacto que esta vivencia tendrá en su carrera profesional.

“Es una increíble oportunidad de estar rodeado por tantos grandes jugadores e íconos del deporte, y de tener a alguien con la experiencia de Andre Agassi como entrenador. Voy a disfrutarlo, aprender tanto como pueda y aprovechar al máximo la experiencia”, afirmó Buse.

Cuándo y dónde se juega la Laver Cup

El torneo de este año se llevará a cabo en el icónico pabellón The O2 de Londres, Inglaterra, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre.

Durante los tres días de competencia, los equipos disputarán partidos de individuales y dobles bajo un formato de puntuación progresiva que promete emociones hasta la jornada final. Para Buse, la cita representa una vitrina inigualable para ganar roce internacional y compartir entrenamientos al más alto nivel del tenis mundial.