Lautaro Martínez se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la selección argentina, lo cual le ha permitido formar parte de grandes clubes europeos. De hecho, dio el salto al Inter de Milán, donde se ha consolidado como uno de los principales goleadores y referentes del equipo. En cuanto a logros en su carrera deportiva, el delantero conquistó la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, por lo que, gracias a sus títulos y actuaciones, se ha convertido en una de las máximas referencias del fútbol argentino actual. Sin embargo, lejos del mundo del fútbol, el ‘Toro’ y su pareja han apostado por el rubro gastronómico con la apertura de un restaurante en Italia, emprendimiento con el que buscan consolidarse fuera de las canchas. Esta noticia ha llamado la atención tanto de los medios como de los hinchas, quienes se cuestionan sobre esta nueva propuesta que combina diversos productos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ES EL RESTAURANTE DE LAUTARO MARTÍNEZ EN ITALIA?

De acuerdo con la plataforma Radio Mitre, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo emprendieron en el rubro gastronómico con un restaurante llamado Coraje, el cual fue inaugurado en 2022 en el barrio de Brera, Milán. El establecimiento, que fusiona la tradición de la cocina argentina e italiana, estuvo bajo la dirección de la pareja del delantero, quien se encargo de todo el diseño del inmueble y desarrollar toda la propuesta culinaria.

Entre las opciones disponibles en la carta destacan desayunos, postres, pastas, risottos, carnes y una selecta variedad de vinos mendocinos. Desde su inauguración, el popular restaurante se ha convertido en un punto de encuentro para futbolistas, celebridades y comensales locales. No obstante, el éxito del proyecto impulsó la apertura de una segunda sede en Mendoza, inaugurada en marzo pasado en Las Compuertas, uno de los principales destinos enoturísticos de la provincia argentina.

¿CUÁL ES EL MAYOR PRODUCTOR DE CARAMELOS DEL MUNDO CON PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA?

De acuerdo con el medio Diario Uno, Arcor pasó de ser una pequeña fábrica de caramelos ubicado en Argentina a convertirse en el mayor productor de golosinas del mundo. En la actualidad comercializa sus productos en más de 120 países y controla gran parte de su cadena productiva. En cuanto a sus inicios, se remontan a 1951, cuando Fulvio Salvador Pagani, junto con un grupo de emprendedores, fundó una pequeña fábrica de caramelos en Arroyito, provincia de Córdoba. Así, desde sus primeros años, la empresa apostó por la integración productiva, elaborando internamente sus principales insumos.

Luego de varios años, exactamente en 1970, se dio un paso clave al incorporar la fabricación de envases, una estrategia que le permitió reducir costos y consolidarse como uno de los principales productores de papel y cartón corrugado de Argentina. Por ello, Arcor se logró posicionar como uno de los principales grupos alimenticios de Latinoamérica. Hoy, lidera las exportaciones de golosinas de Argentina, Chile y Perú, comercializa sus productos en más de 120 países y dispone de 47 plantas industriales, una infraestructura que respalda su crecimiento y expansión en los mercados internacionales.