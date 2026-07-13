Por Manuel Gomez

Lautaro Martínez se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la selección argentina, lo cual le ha permitido formar parte de grandes clubes europeos. De hecho, dio el salto al Inter de Milán, donde se ha consolidado como uno de los principales goleadores y referentes del equipo. En cuanto a logros en su carrera deportiva, el delantero conquistó la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, por lo que, gracias a sus títulos y actuaciones, se ha convertido en una de las máximas referencias del fútbol argentino actual. Sin embargo, lejos del mundo del fútbol, el ‘Toro’ y su pareja han apostado por el rubro gastronómico con la apertura de un restaurante en Italia, emprendimiento con el que buscan consolidarse fuera de las canchas. Esta noticia ha llamado la atención tanto de los medios como de los hinchas, quienes se cuestionan sobre esta nueva propuesta que combina diversos productos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.