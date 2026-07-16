La mujer que conquistó el corazón de Lautaro Martínez: así comenzó su historia con Agustina Gandolfo | Foto: @agus.gandolfo
La mujer que conquistó el corazón de Lautaro Martínez: así comenzó su historia con Agustina Gandolfo | Foto: @agus.gandolfo
Por José Templo

La figura de Lautaro Martínez vuelve a ocupar los titulares tras convertirse en uno de los protagonistas de la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. En medio del gran momento que atraviesa con la Albiceleste, el delantero ha despertado la curiosidad de miles de aficionados por su vida fuera de las canchas, especialmente por la historia que comparte con Agustina Gandolfo, la mujer que ha estado a su lado desde antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol internacional. Mientras Lautaro busca conquistar una nueva Copa del Mundo, su historia de amor vuelve a llamar la atención de miles de seguidores. Conoce cómo nació el romance entre Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, los desafíos que enfrentaron para mantenerse juntos y cómo construyeron una familia que hoy celebra cada uno de sus logros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.