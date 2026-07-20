Por Christian Gambini

El creador de contenido Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed, asistió al MetLife Stadium para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Fiel a su estilo, el popular streamer realizó una transmisión en vivo desde uno de los palcos del recinto, donde compartió con millones de seguidores sus reacciones en tiempo real a las principales incidencias del encuentro. Su cobertura incluyó comentarios espontáneos sobre las jugadas y el desenlace del compromiso. Durante la ceremonia de premiación, la actitud de IShowSpeed dio un giro inesperado. Aunque inicialmente celebró la consagración de España, su expresión cambió al observar a Lionel Messi visiblemente emocionado y entre lágrimas tras la derrota de Argentina. La escena quedó registrada en su transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios entre los aficionados al fútbol y seguidores del influencer.