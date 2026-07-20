El creador de contenido Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed, asistió al MetLife Stadium para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Fiel a su estilo, el popular streamer realizó una transmisión en vivo desde uno de los palcos del recinto, donde compartió con millones de seguidores sus reacciones en tiempo real a las principales incidencias del encuentro. Su cobertura incluyó comentarios espontáneos sobre las jugadas y el desenlace del compromiso. Durante la ceremonia de premiación, la actitud de IShowSpeed dio un giro inesperado. Aunque inicialmente celebró la consagración de España, su expresión cambió al observar a Lionel Messi visiblemente emocionado y entre lágrimas tras la derrota de Argentina. La escena quedó registrada en su transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios entre los aficionados al fútbol y seguidores del influencer.

¿Cómo reaccionó Speed al ver llorar a Lionel Messi al terminar el partido contra España por la final del Mundial 2026?

Al finalizar el partido, las cámaras del estadio captaron a Lionel Messi visiblemente afectado por la derrota mientras recibía la medalla de subcampeón. En ese momento, Speed observó la escena en la pantalla gigante y no pudo ocultar su impacto. “¡Messi está llorando! ¡Messi está llorando! No, hermano. Tengo que aplaudir. Este podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, hermano. Recién ahora me doy cuenta”, expresó con evidente emoción durante su transmisión en vivo. Las declaraciones del streamer se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios comentaron su inesperada reacción. Muchos destacaron que, al declararse en numerosas ocasiones un ferviente admirador del popular “bicho”, el creador de contenido mostró respeto y reconocimiento hacia Messi al verlo atravesar uno de los momentos más emotivos de su carrera tras la final del Mundial.

Este fue el paso a paso de IShowSpeed que lo hizo para sus 50 millones de seguidores en sus redes sociales

Durante la final del Mundial 2026, IShowSpeed fue uno de los personajes más comentados en redes sociales debido a las reacciones que protagonizó desde las tribunas del MetLife Stadium. El streamer celebró con euforia el gol de España convertido por Ferran Torres en el tiempo suplementario. Lo llamativo fue que se había alejado momentáneamente de su asiento y regresó justo cuando el estadio explotaba con el tanto, desatando su efusiva celebración. Tras el encuentro, el creador de contenido también se burló de los aficionados argentinos con gestos y comentarios que festejaban la victoria española, provocando una ola de críticas en plataformas digitales. Sin embargo, su actitud dio un giro cuando las cámaras enfocaron a Lionel Messi llorando tras recibir la medalla de subcampeón. Aunque es un reconocido admirador de Cristiano Ronaldo y suele bromear con el astro argentino, dejó de celebrar, se llevó una mano al rostro y permaneció en silencio, visiblemente conmovido por la escena.

Se volvió viral el elogio de Speed a Argentina porque “dejan la vida en cada partido con el corazón”

La emoción que mostró IShowSpeed al ver a Lionel Messi entre lágrimas no fue el único episodio que se volvió viral durante la final del Mundial 2026. A lo largo del encuentro entre Argentina y España, el popular streamer dejó varias reacciones que llamaron la atención de sus millones de seguidores. Una de las más comentadas fue el inesperado reconocimiento que hizo al desempeño de la selección argentina en plena transmisión en vivo. En medio de sus comentarios, el creador de contenido elogió la entrega de la Albiceleste con un mensaje que sorprendió incluso a sus seguidores.

“Déjenme decir una cosa de Argentina. De todos los equipos que he visto, nunca he visto a uno jugar así, con el corazón. Por eso Argentina gana estos partidos. No ganan por habilidad… no ganan por Messi… ganan porque se dejan la vida en cada partido. Si hubieran visto cómo jugaron cuando perdían por dos goles en la segunda mitad…”, afirmó, destacando el compromiso y la actitud del conjunto argentino pese al resultado final.

Celebró, publicó, gritó y festejó la victoria de España, pero no le dedicó unas palabras por ser el campeón

Tras el pitazo final, Speed no ocultó su alegría por la consagración de España en el Mundial 2026. El streamer celebró con entusiasmo desde el estadio el triunfo de la selección europea sobre Argentina, gritando y festejando junto a otros asistentes apenas concluyó el encuentro. Su reacción fue una de las más comentadas entre sus seguidores durante la cobertura en vivo de la final. La celebración también se trasladó a sus redes sociales, donde compartió fotografías tomadas en el estadio y felicitó a España por la obtención del título mundial. Además, publicó en YouTube imágenes de la final y de su participación en la ceremonia previa, resaltando el ambiente vivido durante la jornada. Aunque no dedicó un mensaje extenso al equipo campeón, su respaldo quedó reflejado en sus publicaciones, celebraciones y reacciones transmitidas antes, durante y después del partido.

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