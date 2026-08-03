(Fuente: Congreso de la República)
(Fuente: Congreso de la República)
Por Redacción EC

Las Juntas de Portavoces del Senado, presidido por Miguel Torres (Fuerza Popular) y de la Cámara de Diputados, liderada por Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) realizarán este martes 4 de agosto sus primeras reuniones a las 9 y 11 de la mañana respectivamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.