Las Juntas de Portavoces del Senado, presidido por Miguel Torres (Fuerza Popular) y de la Cámara de Diputados, liderada por Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) realizarán este martes 4 de agosto sus primeras reuniones a las 9 y 11 de la mañana respectivamente.

La agenda de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados incluye el número de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026 - 2027.

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La agenda también contempla el número de integrantes de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y los miembros de Ética. Se trata de grupos de trabajo ordinarios “no legislativos”.

La Comisión de Ética está conformada por un diputado de cada grupo parlamentario (6 miembros), según el Reglamento de la Cámara de Diputados. Se trata de los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

“Por disposiciÓn del señor Óscar Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados, cumplo con citar a usted a la sesion de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados que se realizará el martes 4 de agosto de 2026, a las 11:00 a.m., en la Sala Basadre del Palacio Legislativo”, indica el documento publicado en la página web del Parlamento.

Según el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados las comisiones ordinarias legislativas son las siguientes:

1) Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

2) Defensa Nacional y Orden Interno.

3) Desarrollo Agrario.

4) Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

5) Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. 6) Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. 7) Educación, Cultura y Deporte.

8) Energía y Minas.

9) Justicia y Derechos Humanos.

10) Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

11) Producción, Comercio Exterior y Turismo.

12) Medio Ambiente y Sostenibilidad.

13) Salud.

14) Trabajo y Seguridad Social.

15) Infraestructura, Vivienda y Transportes.

16) Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

De acuerdo con el artículo 49, la Comisión de Acusaciones Constitucionales “es el órgano de la Cámara de Diputados encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como de realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional y emitir el informe final correspondiente”.

Añade que el número de sus integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios.

“Los diputados que la integran están impedidos de presentar denuncias constitucionales. Los miembros de la Comisión de Acusaciones Constitucionales gozan de licencia en los órganos de la Cámara a los que estén obligados a asistir, cuando las sesiones se programen en horario similar con las de la Comisión. En lo posible, la Comisión evita sesionar a la misma hora programada para la sesión del Pleno de la Cámara”.