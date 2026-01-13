Es oficial, ARMY. La espera terminó: el esperado concierto en Perú ya no es un sueño, es una realidad. La boyband más famosa del K-pop, BTS, confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial y, esta vez, Lima está incluida en la lista de ciudades donde ofrecerán shows en vivo ante miles de fans.

El regreso del grupo marca el fin de una etapa de pausa, durante la cual cada integrante se dedicó a proyectos personales y al servicio militar.

Ahora, la agrupación vuelve a reunirse para reencontrarse con ARMY a través de su gira mundial 2026, que incluirá presentaciones en Asia, América, Europa y otras regiones del mundo.

¡BTS cumple 12 años de su debut! Esta es su magnífica historia desde “No more dream” hasta su salida del servicio militar

¿Cuáles son las fechas del concierto de BTS en Lima 2026?

BTS confirmó dos fechas para Perú. La boyband se presentará este 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima, aunque aún no se tiene conocimiento del lugar.

¿Cuáles son los precios de las entradas del concierto de BTS en Lima 2026?

Todavía no se han revelado los precios ni las zonas disponibles.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de BTS en Lima 2026?

Aún no hay información acerca de la venta de entradas para el concierto de BTS en Perú.

¿Qué países de América Latina visitará BTS este 2026?

Según la publicación de Big Hit en X, la serie de conciertos que BTS ofrecerá este año empieza en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Esta es la lista de fechas confirmadas hasta el momento.

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Bogotá: 2-3 de octubre

Lima: 9-10 de octubre

Santiago: 16-17 de octubre

Buenos Aires: 23-24 de octubre

Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre

Toda la información con respecto al tour y el nuevo álbum de BTS está disponible en su web 2026bts.com, donde también hay un contador que resalta que faltan 65 días para dar inicio a la nueva aventura del grupo.