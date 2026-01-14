BTS vuelve: qué hicieron sus integrantes durante la pausa y qué viene ahora

Escuchar
BTS actuando en Nueva York en 2019 (Foto: Noam Galai / Getty Images vía AFP).

La espera terminó para millones de seguidores en todo el mundo. BTS confirmó oficialmente que en 2026 lanzará su quinto álbum de estudio y realizará una nueva gira mundial, marcando su esperado regreso tras casi cuatro años de receso debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El anuncio fue realizado a través del sitio web oficial del grupo, donde se activó una cuenta regresiva que apunta al 20 de marzo como la fecha clave del retorno musical.

