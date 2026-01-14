BTS vuelve: qué hicieron sus integrantes durante la pausa y qué viene ahora

La espera terminó para millones de seguidores en todo el mundo. BTS confirmó oficialmente que en 2026 lanzará su quinto álbum de estudio y realizará una nueva gira mundial, marcando su esperado regreso tras casi cuatro años de receso debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El anuncio fue realizado a través del sitio web oficial del grupo, donde se activó una cuenta regresiva que apunta al 20 de marzo como la fecha clave del retorno musical.

El anuncio estuvo acompañado por tres símbolos rojos, lo que incrementó la expectativa del fandom ARMY, que desde 2022 aguardaba el reencuentro completo del septeto. RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vuelven así a la actividad grupal luego de cumplir con el servicio militar, requisito obligatorio para los hombres surcoreanos antes de los 28 años y con una duración de entre 18 y 21 meses.

La reunión de los siete integrantes no se dio de manera simultánea. Jin fue el primero en completar el servicio militar en junio de 2024 y aprovechó su retorno para lanzar dos miniálbumes solistas y una película basada en sus giras. J-Hope finalizó su deber en octubre del mismo año y continuó su carrera musical con colaboraciones internacionales, mientras que Suga cumplió funciones como agente de servicio social hasta junio de 2025, manteniendo luego un perfil bajo.

BTS anunció su gira mundial 2026-2027 con 79 conciertos en 34 ciudades y México está incluido en el recorrido. (Foto: American Broadcasting Companies, Inc. / ABC / AFP)

RM y V concluyeron juntos el servicio militar en junio de 2025 y protagonizaron emotivas transmisiones en vivo con sus seguidores. Meses después, el líder de la banda reveló la exigencia física y emocional que ha implicado la preparación para el regreso del grupo. V, por su parte, mostró un notable cambio físico y se mantuvo activo en proyectos editoriales y artísticos, incluyendo el lanzamiento de un libro de fotos y una exposición programada para enero de 2026.

Jimin y Jungkook también culminaron juntos su servicio militar y participaron en transmisiones especiales con el grupo. Mientras Jimin compartió mensajes y fotografías con sus fans, Jungkook fue protagonista involuntario de un incidente de acoso, lo que llevó a Bighit Music a emitir un comunicado reiterando su política de tolerancia cero frente a conductas que atenten contra la privacidad y seguridad de sus artistas.

Con el equipo nuevamente completo, BTS ya ha comenzado a dar señales claras de lo que será su agenda para 2026. Durante una transmisión especial de Año Nuevo, los integrantes agradecieron el apoyo constante de ARMY durante los años de pausa y celebraron juntos la llegada del nuevo año.

El 20 de marzo de 2026 fue fijado como la fecha oficial para el lanzamiento del quinto álbum de estudio, el cual contará con 14 canciones. Según Bighit Music, los integrantes participaron activamente en la creación del disco, plasmando ideas, emociones y experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria. En cuanto a la gira mundial, la empresa anunció que el 14 de enero se revelarán más detalles sobre fechas y locaciones.

