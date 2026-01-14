Por Leslie A. Galván

Al principio de su carrera, Bad Bunny calzaba mejor en el personaje creado para el show, en vez del verdadero Benito Antonio Martínez Ocasio, puertorriqueño sin condiciones y hombre de 31 años con humildad inculcada por su madre. Con el tiempo, decidió apoderarse de la personalidad, esa detrás de los micrófonos y el rap. Por eso, verlo en un escenario del Callao (Perú) en 2017 trae a la memoria otra figura, casi irreconocible frente al hombre que terminaría conquistando a millones alrededor del mundo. No por falta de ambición, sino porque entonces todavía estaba probándose el traje de artista famoso.

De 25 a 1200 soles en 9 años: Bad Bunny en Lima, una historia visual de su paso por el Perú
Música

De 25 a 1200 soles en 9 años: Bad Bunny en Lima, una historia visual de su paso por el Perú

BTS en Perú: qué es la Army Membership y cómo funcionará la preventa para sus conciertos en Lima
Música

BTS en Perú: qué es la Army Membership y cómo funcionará la preventa para sus conciertos en Lima

BTS en Perú: Productora se pronuncia sobre el venue y la venta de entradas
Música

BTS en Perú: Productora se pronuncia sobre el venue y la venta de entradas

BTS anuncia su gira mundial 2026 con Perú incluido como parte de su tour
Música

BTS anuncia su gira mundial 2026 con Perú incluido como parte de su tour